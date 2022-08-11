Advertisement

صحة

عادة تناول الحلويات... اليكم بعض الطرق للتخلص منها

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-979739-637958026288742342.jpg
Doc-P-979739-637958026288742342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن إيليا شابشين، عالم النفس الروسي، أن الناس عادة "يأكلون" في حالة عدم الراحة الحلويات. لذلك يجب استبدال هذه العادة بأخرى أكثر فائدة.

ويشير شابشين في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه من أسباب عدم الراحة، الشعور بالوحدة، الإجهاد، التعب والغضب والاستياء. ووفقا له من دون التعامل مع أصل المشكلة النفسي لا جدوى من تغيير عادات الأكل. أي أنه يجب أولا تحديد سبب الإفراط بإستهلاك السكر. وبعد ذلك فقط يمكن البحث وإيجاد البديل لعادة تناول الحلويات بأخرى.
Advertisement

ويقول، "من أجل التخلص من عادة سيئة، يستبدلها الناس بعادة غير ضارة، ولكنها تؤدي نفس الوظيفة. وهذا ينطبق على الحلويات أيضا. فبعد تحديد سبب الرغبة الشديدة بتناول الحلويات، يجب إيجاد البديل المفيد الذي يسمح بترك هذه العادة من دون أي ضرر"."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-08-11
12:30 | 2022-08-11
12:00 | 2022-08-11
10:00 | 2022-08-11
08:00 | 2022-08-11
07:00 | 2022-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website