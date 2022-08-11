علاج جديد لسرطان الثدي... ما هو؟

Advertisement

وجهنا هذه الأسئلة لاختصاصي الدم والأورام في شيكاغو، الدكتور باسل الأتاسي، وهو حاصل على البورد الأميركي بالأمراض الباطنية، إضافة إلى تخصصه في كل من الدم والأورام.واسم العقار الجديد "فام ترازتيزيماب ديروكستان إن إكس كي آي" (fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki)، ويعرف أيضا باسم "إنهيرتو" (Enhertu).ويؤكد الدكتور الأتاسي أن "هذا حدث مهم جدا وسيزيد من حجم فئة المرضى المستفيدين من هذه الأدوية ممن يعانون من سرطان الثدي المنتشر، وسيفتح المجال لدراسات جديدة تخول استخدام هذه الأدوية في مراحل المرض المبكرة".قال الدكتور الأتاسي إن إنهيرتو هو علاج كيميائي يتم إعطاؤه كل ‏3 أسابيع لمرضى سرطان الثدي، ‏وهو من فئة الأدوية الكيميائية الموجهة ‏ضد ‏طفرات أو مستقبلات الـ"هير 2″ (HER2) ‏الموجودة على الخلايا السرطانية.يعطى هذا العقار عبر الوريد.يعطى عقار إنهيرتو لمرضى سرطان الثدي من النوع "هير 2" "غير القابل للاستئصال" (unresectable) أو "النقيلي" (metastatic).وفقا لموقع "مايو كلينك" (Mayo Clinic) فإن "سرطان الثدي إيجابي البروتين "هير 2" هو سرطان ثدي يعطي تشخيصُه نتيجة إيجابية لبروتين يسمى "مُستقبِل عامل نمو البشرة 2 لدى البشر"، و "هير 2" هي اختصار لهذا الاسم.ويحفز هذا البروتين نمو الخلايا السرطانية. وعادة تكون سرطانات الثدي إيجابية البروتين "هير 2" أكثر عدوانية من أنواع سرطان الثدي الأخرى، وتعد العلاجات التي تستهدف بروتين "هير 2″ على وجه التحديد فعالة للغاية، لدرجة أنها تبشّر بمآل جيد جدا للمرض".ويضيف الأتاسي أن هذه الأدوية عادة يتم إعطاؤها لمرضى سرطان الثدي المنتشر (‏المرحلة الرابعة)، ‏وهي ضمن الأدوية الكيميائية الكثيرة التي ثبتت فعاليتها في هذا المرض.وقبل هذه الدراسة كان استعمال هذا الدواء مقتصرا فقط على من عنده مستقبلات "هير 2" بشكل عالٍ في "التلوينات المناعية" (Immunostaining) في التشريح المرضي "+3".أما الآن ومع الدراسة الجديدة، فقد أثبت هذا الدواء نجاعته لدى من عنده فعالية منخفضة في التلوين المناعي "+1، +2"."التلوين المناعي" هو وسيلة لمعرفة ما إذا كان الورم يحتوي على الكثير من بروتين مستقبل "هير 2" على سطح الخلايا السرطانية، فمع وجود عدد كبير جدا من مستقبلات "هير 2″، تتلقى الخلايا إشارات كثيرة جدا تخبرها بالنمو والانقسام.ويُستخدم "اختبار الكيمياء المناعية" (ImmunoHistoChemistry) لقياس التلوين المناعي، وهو يعطي درجة من 0 إلى +3، ويقيس كمية بروتين مستقبل "هير 2" على سطح الخلايا في عينة من أنسجة سرطان الثدي.وإذا كانت النتيجة من 0 إلى +1، فإنها تسمى "هير 2" سلبية، وإذا كانت 2+، فإنها تسمى "حدية" (borderline)، أما النتيجة 3+ فتسمى "هير 2" إيجابية، وذلك وفقا لموقع "بريست كانسر دوت أورغ" (breastcancer.org).الدراسة اسمها "ديستيني بريست 04" (Destiny Breast04) وشملت 557 مريضة بسرطان الثدي من مختلف الأعمار ومن مختلف دول العالم، وتم إعطاء جزء منهن دواء إنهيرتو، وأعطي الجزء الآخر خيارات من الأدوية الكيميائية الاعتيادية.وبالنسبة للمرضى الذين كان عندهم مستقبلات "هير2" إيجابية منخفضة (+1،+2) أظهرت نتائج الدراسة أن العلاج الجديد يزيد فترات البقاء على قيد الحياة.ثمن الدواء في أميركا للجرعة الواحدة هو حوالي 10 آلاف دولار.يتم استخدام الدواء نفسه الآن أيضا في سرطانات أخرى مثل سرطان الرئة والقولون والمعدة ممن عندهم سرطان في المرحلة الرابعة (سرطان منتشر) وعندهم مستقبلات "هير 2" إيجابية +3. لكن هذه التجربة ستعطي فرصة للقيام بتجارب سريرية في تلك السرطانات ممن عندهم مستقبلات إيجابية "+1،+2″ و"هير 2".الآثار الجانبية الأكثر شيوعا في المرضى الذين يتلقون إنهيرتو في التجربة كانت:الغثيان.التعب.الثعلبة.القيء.الإمساك.انخفاض الشهية.آلام العضلات والعظام.الإسهال.ولا ينصح بعقار إنهيرتو للنساء الحوامل.وختاما يؤكد الدكتور الأتاسي أنه من المهم التركيز على أن هذه الأدوية يتم استخدامها فقط من قبل مختصين في مجال علاج السرطان وفي مراكز متخصصة. وأن تكون المراكز مجهزة بأطباء التشريح المرضي العالمين بالتشخيص والملونات المناعية وتفسير نتائجها."الجزيرة"