بديل الملح.. فوائد صحية هامة "باستثناء" فئة واحدة

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وجدت دراسة طبية أن استخدام بديل الملح، بدلا من الملح العادي، في الطعام يخفض ضغط الدم، ويقي من أمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة لجميع الأسباب، وفق صحيفة الغارديان.ومن المعروف أن استهلاك الملح، المكون من كلوريد الصوديوم، بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى ضعف صحة القلب والأوعية الدموية ويهدد بالوفاة.ووجدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة القلب، أن استخدام بديل الملح، الذي يحتوي على كلوريد البوتاسيوم عوضا عن جزء من كلوريد الصوديوم يقلل من هذه المخاطر الصحية.وجمعت الدراسة نتائج 21 تجربة سريرية شارك فيها ما يقرب من 32 ألف شخص، ووجدت أن بديل الملح خفض ضغط الدم لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية والعمر والجنس والوزن والعوامل المرتبطة بضغط الدم.ولم يتم الكشف عن أي آثار ضارة من زيادة تناول كلوريد البوتاسيوم سوى على المصابين بأمراض الكلى الذين يجب أن يحدوا من تناول البوتاسيوم في غذائهم.وأجرى البحاثون تحليلا آخر على نحو 24 ألف شخص، ووجدوا أن التحول إلى بديل الملح يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 11 في المئة، ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13 في المئة.