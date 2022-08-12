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صحة
الحمية النباتية ترتبط بزيادة خطر كسور العظام للنساء
Lebanon 24
12-08-2022
|
02:00
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قالت دراسة بريطانية كبيرة إن خطر الإصابة بكسر في الورك أعلى بمقدار الثلث بالنسبة للنساء اللاتي تعتمدن على الغذاء النباتي فقط مقارنة بمن تتناولن اللحوم بانتظام.
وقد تنجم هذه الزيادة في المخاطر عن الحمية النباتية نظراً للحصول على كمية أقل من البروتين، الذي يساعد في بناء كتلة العضلات، ونتيجة النقص المحتمل في الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم وفيتامين B12، والتي تساهم في تقوية العظام.
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ووفقاً لموقع "نيو ساينتست"، تعتبر النساء أكثر عرضة لكسر الوركين من الرجال بشكل عام، خاصة مع تقدمهن في السن، لأنه بعد سن اليأس تنخفض مستويات هرمون الاستروجين الأنثوي، مما يؤدي إلى ضعف العظام.
وفي هذه الدراسة قام فريق البحث من جامعة ليدز بمتابعة البيانات الصحية والتغذوية لـ 26 ألف امرأة لمدة 20 عاماً، وتراوحت أعمار النساء بين 35 و69 عاماً في بداية فترة المتابعة.
ووجد فريق البحث أن 3% من النساء تعرضن لكسر في مفصل الفخذ خلال فترة الدراسة، وأن النساء النباتيات كن أكثر عرضة لحدوث ذلك بنسبة 33% مقارنة بمن تتناولن اللحوم 5 مرات في الأسبوع على الأقل.
ولم يجد البحث فرقاً في المخاطر بين ممن تتناولن اللحوم بانتظام وبين من تأكلن كميات أقل منها، أو تأكلن الأسماك فقط.
وبحسب نتائج الدراسة لا يعني ذلك أن النظام الغذائي النباتي سلبي، فقد وجدت دراسات أخرى فائدته للوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكري، وإنما ضرورة التأكد من الحصول على العناصر الغذائية المطلوبة خاصة للمرأة بعد سن اليأس، مع الإشارة إلى فائدة أكل اللحوم البيضاء لضمان الحصول على المغذيات.
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