علامة منبهة للسرطان قد تظهر في الصباح... إحذرها!

كتبت شانتال عاصي في الديار:

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تختلف أعراض السرطان باختلاف الجزء المصاب من الجسم والمكان الذي انتشر فيه السرطان. ويمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية في أي جزء من الجسم، ما يعني أن أعراض السرطان واسعة النطاق. وقد تختلف الأعراض ولكن النصيحة واحدة: التصرف مع أي تغييرات غير طبيعية بمجرد ظهورها. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تلفت «إكسبريس» الانتباه إلى علامة منبهة للسرطان قد تظهر في الصباح.ووفقا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث (UCSF)، فإن «التغيير المفاجئ والدائم في مستوى الطاقة لديك، بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه» يمكن أن يشير إلى سرطان الدم - سرطان خلايا الدم البيضاء. ويعدّ التعب شائعا جدا لدى المصابين بالسرطان. ويمكن أن يكون أكثر الأعراض إثارة للقلق.ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن «التعب المرتبط بالسرطان يمكن أن يؤثر عليك جسديا وعاطفيا وعقليا. كم من الوقت يستمر، ودرجة الخطورة وكم مرة قد تختلف من شخص لآخر».ووفقا لـ NHS، تشمل العلامات الأخرى لسرطان الدم ما يلي:- المظهر الباهت.- ضيق التنفس.- كثرة العدوى.- كدمات أو نزيف غير عادي ومتكرر، مثل نزيف اللثة أو نزيف الأنف.- نقص الوزن دون محاولة.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: «على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون سرطان الدم هو السبب، يجب التحقيق في هذه الأعراض». وليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب سرطان الدم، وفي معظم الحالات، لا يوجد سبب محدد. ومع ذلك، قد تزيد بعض عوامل الخطر من خطر إصابتك بسرطان الدم.