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صحة

خرافات حول جدري القرود.. لا تصّدقها!

Lebanon 24
13-08-2022 | 02:00
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هناك أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القرود في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء جدري القرود الحالي يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وقد ظهرت العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول هذا الفيروس نقوم بتصحيحها في هذا التقرير، بحسب موقع "health".
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خرافات حول جدرى القرود
1- جدرى القرود هو السلالة الجديدة من فيروس كورونا

الحقيقة: لا، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري ولا علاقة لجدري القردة بالفيروس التاجي، لكل منهما انتقال ودورة حياة مختلفة تمامًا، ولن تصاب بجدري القرود أثناء استخدام وسائل النقل العام أو في متجر حيث تحتك بشخص ما لأنه لا ينتقل جواً مثل كورونا.
 
2-جدري القرود هو فيروس جديد
 
الحقيقة: لا تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية عام 1970 في منطقة الكونغو بأفريقيا. 
تمت دراسة الفيروس بالتفصيل، وتحتوي الأدبيات الطبية على جميع المعلومات المتعلقة بانتشاره والوقاية منه. 
 
على الرغم من أنه يصيب الحيوانات عادة ، إلا أنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا. 

 
الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والضعف هي بعض علاماته، وفي الحالات الأكثر شدة قد يظهر طفح جلدي على الوجه والأعضاء التناسلية.
 
3. لا يوجد علاج لعدوى جدرى القرود
الحقيقة: لا ، في معظم الحالات ، يكون فيروس جدري القرود محدودًا ذاتيًا حيث إن معظم العدوى تزول في غضون 2-4 أسابيع إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب، فهناك استراتيجيات علاجية ضد جدرى القرود.
 
للعناية بأعراض المرض يكفي العزل والسوائل والترطيب والحفاظ على المعادن وخافضات الحرارة.
 
يستخدم الباراسيتامول أو مضادات الفيروسات أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى ، والدعم الغذائي ، والعناية بالبشرة ، والعناية بالعيون ، ودعم الجهاز التنفسي كعلاج للحمى والألم.
 
4. القرود فقط هي التي تنشر جدري القرود
 
لا ، اسم جدري القرود تسمية خاطئة من قرود البحث من الدنمارك في عام 1958، حيث تم عزل هذا الفيروس لأول مرة، والقرود لا علاقة لها بنقل هذا المرض.
 
 يمكنهم أيضًا التقاط العدوى مثل الحيوانات الأخرى. ويمكن أن يحدث الانتقال والانتشار من خلال لدغات القوارض مثل السناجب.
 
(اليوم السابع)
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