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صحة

دراسة جديدة: الرجال أكثر عرضة للسرطان من النساء

Lebanon 24
13-08-2022 | 08:00
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كشفت دراسة جديدة أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من النساء، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، بحسب موقع "health".
 
وقالت مؤلفة الدراسة سارة جاكسون، الزميلة البحثية في قسم المعهد الأميركي للسرطان وعلم الوراثة: "بعد التحكم في عوامل مثل التدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني والحالات الطبية الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ظل الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء بالنسبة لمعظم أنواع السرطان".
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وأوضحت "لم يتم بعد فهم الاختلافات البيولوجية التي تؤدي إلى حدوث هذه التفاوتات تحديدًا، لكن نريد أن نستكشف مساهمة الهرمونات الجنسية والجينات في الإصابة بالسرطان في الأبحاث المستقبلية".

 
كان لدى الرجال مخاطر أعلى بالنسبة لمعظم أنواع السرطان، مع وجود فرق أكبر في خطر الإصابة بسرطان المرىء (10.8 مرات أعلى)؛ الحنجرة والمثانة (كل 3.5 مرات أعلى)؛ وكذلك نوع من سرطان المعدة (3.3 مرات أعلى).
 
وأظهرت الدراسة أن الرجال يعانون فقط من انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية والمرارة.
 
وقالت سارة جاكسون إن الرجال هم أيضا أكثر عرضة للوفاة من السرطان من النساء.
 
(اليوم السابع)
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