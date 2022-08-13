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صحة

إليكم أفضل طريقة لحفظ الخضار لفصل الشتاء

Lebanon 24
13-08-2022 | 11:00
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قال خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ، إن محاولة حفظ الخضار عن طريق تعليبها بالملح يحولها إلى منتج ضار.

وأشار الطبيب في حديث صحفي، إلى طريقة لحفظ الخضار والثمار المنتجة في الصيف، ليتم استخدامها في الشتاء دون إفساد تكوينها.
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ونوه الخبير بأن الخضروات الطازجة المزروعة في الريف، تتمتع بالعديد من الخصائص المفيدة للجسم. ولكن تحضيرها بشكل غير صحيح للحفظ حتى الشتاء، غالبا ما يؤدي إلى ظهور منتجات يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة وعلى متوسط العمر. ويرتبط ذلك في المقام الأول، باستخدام الملح كمادة حافظة.

وأضاف: "الملح الزائد في المنتج المعلب يمثل مشكلة. فهو يؤثر سلبا على متوسط العمر المتوقع، لأنه يساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم الشرياني لدى الإنسان".
 
ووفقا له، يمكن اعتبار مخلل الملفوف والخيار المخلل بمثابة الاستثناء من هذه القاعدة، حيث يتم إثراء تركيبة هذه الخضروات في عملية الحفظ المذكورة أعلاه.
 
أفضل طريقة لحفظ الخضار الصيفية لاستخدامها في الشتاء، هو التجميد. لأنه في هذه الحالة، لا يظهر أي شيء ضار على الأقل في تكوين المنتج النهائي.
 
(روسيا اليوم) 
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