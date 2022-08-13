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صحة

حقيقة مغايرة للواقع... دراسة تكشف مخاطر أكل بيض "دجاج المنازل"

Lebanon 24
13-08-2022 | 14:00
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توصلت دراسة جديدة إلى حقيقة مغايرة تماما لما كان يشاع حول فوائد بيض الدواجن التي تتم تربيتها في المنازل.
فوفقا لموقع "سيونس دايركت" العلمي، فإن الدراسة التي أعدها باحثون أستراليون من جامعتي ماكواير الأسترالية والجامعة القومية الأسترالية، ومركز العلوم التطبيقية، أشارت إلى أن كل "دجاجة من بين اثنتين في مدينة سيدني يحوي دمها على نسبة كبيرة من الرصاص"، وأن "معدلات الرصاص في البيض المنزلي، تؤثر بشكل خطير على الصحة العامة".
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وفحص الباحثون عينات من التربة الخاصة بالحدائق المحيطة بحوالي 55 منزلا في سيدني، كما استهدفت مختلف مصادر تغذية الدواجن ومواردها المائية.
وخلصوا إلى أن "المصدر الرئيس لارتفاع نسب الرصاص في دم الدواجن، هو ارتفاع نسبة تركيز الرصاص في التربة المحيطة ببيئة تربية الدواجن".
وبينت الدراسة، أن "متوسط مستوى الرصاص في بيض الدجاج المنزلي كان 301 ميكروغرام/كغ، مقابل 7.2 ميكروغرام /كغ في 9 بيضات من المحال التجارية".

وأشارت الدراسة إلى أن "المنازل القديمة تكون قريبة بشكل كبير من مراكز المدن، وتحتوي مستويات عالية من تلوث التربة .ذلك يعرض السكان إلى التسمم بمستويات متزايدة من الرصاص، جراء تناول البيض القادم من الدواجن المنزلية".
 
(سبوتنيك)
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