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صحة

99 % من أواني الطهي غير صحية وتصيبكم بمرض خطير.. دراسة تكشف

Lebanon 24
14-08-2022 | 02:00
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دراسة جديدة في أميركا حذرت من المواد الكيماوية الاصطناعية التي تُستخدم في تغليف أواني الطهي، والتي يمكن أن تزيد من مضاعفة خطر الإصابة بمرض السرطان بنسبة أربع مرات.

 

وأجرى باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدراسة وأوضحوا أن استخدام أواني الطهي غير الصحية يمكن أن يزيد من خطر إصابة الاشخاص بمرض سرطان الكبد غير الفيروسي من سرطان الكبد الشائع.

 

ووجد الباحثون أن عدد الأشخاص المصابين بسرطان الكبد بسبب الأواني غير الصحية وصل إلى 4.5 أضعاف من خطر تشخيصهم بالمرض مقارنةً بالأسباب الأخرى للإصابة بالمرض.

 

وتأتي هذه الدراسة كجزء من مجموعة متزايدة من البحوث التي تبين خطر هذه المركّبات التي كانت مجهولة نسبياً وتُستخدم في صنع أواني الطهي حتى السنوات الأخيرة، والتي وُجدت في أكثر من 99 في المئة من الأدوات المنزلية.

 

ولفت الباحثون إلى أنهم وجدوا الكبريت البيروتوكتين، الذي كثيراً ما يُشار إليه بالسلف البيرفلورلورلوروم ثنائي الفينيل، وهو نوع من مادة متعددة الفلوريوريكل، تُسمى PFAS، ويشير إليه الخبراء على أنه مواد كيماوية دائمة لأنها تحتاج إلى وقت طويل لتختفي من الجسم أو البيئة.

(لها)

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المصدر: لها
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