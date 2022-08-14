مكملات فيتامين "د" تخفف الاكتئاب

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قال تحليل جديد لمجموعة كبيرة من الدراسات السابقة إن مكملات فيتامين "د" تخفف من أعراض الاكتئاب. وغالباً ما تكون فاعلية العلاجات المضادة للاكتئاب غير كافية، لهذا يبحث العلماء عن طرق أخرى لتخفيفه، خاصة في مجال البحوث الغذائية.واعتمد البحث الجديد على عشرات الدراسات التي أجريت في مختلف أنحاء العالم، وتم إعادة تحليلها إحصائياً، منها 41 دراسة تمت خارج أوروبا والولايات المتحدة.وأظهرت النتائج التي نشرها موقع "ميديكال إكسبريس" أن تناول ما بين 50 و100 ميكروغرام يومياً من فيتامين "د" يساعد كثيراً على تخفيف أعراض الاكتئاب.وقال الباحث الرئيسي في الدراسة توماس ميكولا من معهد الطب السريري في جامعة شرق فنلندا: "ستشجع هذه النتائج التجارب السريرية الجديدة عالية المستوى في مرضى الاكتئاب من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الدور المحتمل لمكملات فيتامين د في تخفيف الأعراض".