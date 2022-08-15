لتفادي الإصابة بالأمراض... توقف عن فعل هذه الأشياء

نعلم جميعًا أن العادات الصحية يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك بينما خيارات نمط الحياة السيئة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من عمرك، نحتاج جميعًا في بعض الأحيان إلى تذكير للتخلص من العادات السيئة، لذا إليك خمسة أشياء يجب التوقف عن فعلها الآن والتي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بطول العمر، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".
الإقلاع عن التدخين
تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن "التدخين يؤدي إلى المرض والإعاقة ويضر بكل عضو من أعضاء الجسم تقريبًا، ويعيش أكثر من 16 مليون أميركي مع مرض ناجم عن التدخين، مقابل كل شخص يموت بسبب التدخين، على الأقل يعيش 30 شخصًا بمرض خطير مرتبط بالتدخين، يسبب التدخين السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة ومرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسل وبعض أمراض العيون أمراض ومشاكل جهاز المناعة، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي".
المحافظة على الوزن الصحي
يقترح مركز السيطرة على الأمراض ما يلي للتمرين ، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحى، يحتاج البالغون كل أسبوع إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة ويومين من نشاط تقوية العضلات، وفقًا لإرشادات النشاط البدني الحالية للأمريكيين، نحن نعلم أن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا تبدو كثيرة، يمكن أن تكون 30 دقيقة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع يمكنك توزيع نشاطك خلال الأسبوع وتقسيمه إلى فترات زمنية أصغر.
التوقف عن تناول الوجبات الصحية
تخبرنا سامانثا كاسيتي، خبيرة التغذية والعافية والمؤلفة المشاركة لكتاب Sugar Shock ، "من أفضل العادات التي تساعدك على العيش لفترة أطول إضافة أونصة من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي، أبحاث هارفارد وجدت أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يأكلوا الجوز، فإن أولئك الذين يتناولون الجوز خمس مرات في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 14٪ للوفاة لأي سبب، و25 ٪ أقل من خطر الوفاة من أمراض القلب، وزيادة في 1.3 سنوات من العمر المتوقع.
تناول القهوة في روتينك اليومي
قد يكون روتين تناول القهوة في الصباح استراتيجية طويلة الأمد ، هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى حقيقة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل للإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة ، من أمراض القلب إلى مرض باركنسون إلى النوع الثاني، مرض السكري لأنواع معينة من السرطان.
عدم تناول الأطعمة الصحية
نعلم جميعًا أن تناول الكثير من الدهون والأطعمة المصنعة والسكر والملح أمر غير صحي ، ولكن إليك شيئًا يمكنك إضافته، تشرح كاسيتي أن طريقة العيش لفترة أطول تتمثل في " دمج المزيد من الأطعمة المخمرة ، مثل الزبادي والجبن القريش في نظامك الغذائي، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا ست حصص من الأطعمة المخمرة يوميًا زادوا في تنوع الميكروبيوم وانخفاض في علامات الالتهاب ، وكلاهما علامات على صحة أفضل، يلعب الميكروبيوم الخاص بك دورًا في تنظيم وظائف المناعة لديك ، والنوم ، والوزن ، والمزاج ، ومستويات الكوليسترول ، والالتهابات، لذا فإن بيئة الأمعاء الصحية أمر بالغ الأهمية حقًا لمنع الأمراض .