لتفادي الإصابة بالأمراض... توقف عن فعل هذه الأشياء

نعلم جميعًا أن العادات الصحية يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك بينما خيارات نمط الحياة السيئة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من عمرك، نحتاج جميعًا في بعض الأحيان إلى تذكير للتخلص من العادات السيئة، لذا إليك خمسة أشياء يجب التوقف عن فعلها الآن والتي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بطول العمر، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

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الإقلاع عن التدخين

تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن "التدخين يؤدي إلى المرض والإعاقة ويضر بكل عضو من أعضاء الجسم تقريبًا، ويعيش أكثر من 16 مليون أميركي مع مرض ناجم عن التدخين، مقابل كل شخص يموت بسبب التدخين، على الأقل يعيش 30 شخصًا بمرض خطير مرتبط بالتدخين، يسبب التدخين السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة ومرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسل وبعض أمراض العيون أمراض ومشاكل جهاز المناعة، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي".