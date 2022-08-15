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صحة
المشروبات الكحولية تشكل خطرا على صخة القلب... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-08-2022
|
12:00
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كشفت الدكتورة ليزا يانغ، خبيرة التغذية الأمريكية، المشروبات الكحولية التي تشكل أكثر خطرا على القلب.
وتشير الخبيرة، إلى أن هناك عددا من العوامل التي يجب أن يدركها كل شخص يتعاطى المشروبات الكحولية: كمية السكر، الدهون المشبعة وتكرار "جلسات" الشرب. هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة في القلب.
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وتقول، أخطر المشروبات الكحولية على القلب هي:-
1 - كوكتيل الروم مع الكولا.
2 - كوكتيل "بينا كولادا"
3 - كوكتيل "لونغ ايلاند" (Long Island)
4 - كوكتيل "داي كيري المجمد (Daiquirí)
وتضيف، جميع هذه المشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر بالإضافة إلى ذلك يحصل المستهلك على كمية عالية من الدهون المشبعة، وإذا تحدثنا عن السعرات الحرارية، فسيكون من الأفضل تجنب تناول هذه المشروبات الكحولية.
وتؤكد الخبيرة، على أن تناول كمية كبيرة من السكر المضاف، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مثل التهابات مزمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم. ولهذه المشكلات تأثير سلبي مباشر في صحة القلب. لذلك تقترح من الأفضل استبدال هذه المشروبات بأخف منها وذات نسبة سكر منخفضة." نوفوستي"
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