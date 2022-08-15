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صحة

موديرنا تخطط لمصنع لقاحات mRNA في أستراليا

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:00
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تعتزم مجموعة "موديرنا" فتح مصنع للقاحات العاملة بالرنا المرسال في ملبورن الأسترالية، في خطوة هي الأولى من نوعها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وذلك وفقا لما ذكر موقع "ذي إيج" الأسترالي.

وسيقام المشروع في جامعة موناش، إحدى أكبر الجامعات في البلد، بهدف إنتاج مئة مليون جرعة من اللقاح ضدّ كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى في السنة.
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وكان لقاح "سبايكفاكس" من "موديرنا" ضدّ فيروس كورونا من أوّل اللقاحات العاملة بتقنية الرنا المرسال التي جرى تطويرها خلال جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتستخدم هذه اللقاحات التي من الممكن تطويرها بسرعة، جزيئا يساعد الجسم في التعرّف على عامل ممرض مثل كوفيد-19 وصدّه، خلافا للطعوم التقليدية التي تحتوي على جزء صغير من الفيروس أو البكتيريا.

ومن المرتقب البدء بتشييد مصنع "موديرنا" هذه السنة، على أن يتم إنجازه في 2024.
 
(الحرة) 
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