الدجاج المقلي أم البرغر.. أيهما أقل ضررا من الناحية الصحية؟

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يتساءل البعض حول الأفضل من الناحية الصحية، هل هو البرغر الذي يكون مؤلفا في العادة من شطيرة لحم وقطعة جبن وبعض الخس والبندورة وسط الخبز، أم قطع الدجاج التي تكون مقلية في الزيت.وبحسب موقع "mensjournal"، فإن قطع الدجاج غالبا ما تكون مقلية في الدهون المتحولة، أي في الزيوت المهدرجة جزئيا، وهذا يعني أنها ليست محضرة في زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الجوز الهندي.وفي هذا السياق، تحركت إدارة الدواء والغذاء الأميركية في سنة 2018 لأجل التنبيه إلى الخطر الذي يحدق بالصحة من جراء استهلاك الدهون المتحولة.ويزيد تناول الدجاج المقلي من احتمال الإصابة بالكوليسترول، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم بسبب احتواء الوجبة على نسبة عالية من الصوديوم.ولا يقف الضرر عند هذا الحد، فالدجاج المقلي يجري وضعه في خلطة سائلة، وهذه الأخيرة تحضر أساسا من الدقيق الأبيض الذي يفتقر إلى الألياف والعناصر المغذية.