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صحة

تعليمات موّحدة بوجه كورونا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-08-2022 | 07:00
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حثّ أطباء الصحة العامة في ألمانيا على تطبيق تعليمات موحدة لمكافحة كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء.

وفي تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال رئيس الرابطة الاتحادية لأطباء خدمة الصحة العامة في ألمانيا يوهانس نيسن "نحتاج إلى معايير تسري على كل الولايات، وتحدد اللوائح التي سيتم تطبيقها وفي أي وقت".
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وأكد نيسن أن هناك حاجة إلى أن تكون لهذه التعليمات "مستويات صارمة وواضحة"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تختلف التعليمات بين ولاية وأخرى، خاصة إذا كانت على الدرجة نفسها من العدوى.

وقال إنه لا ينبغي لهذه التعليمات أن تلزم زائري المطاعم بارتداء الكمامة في ولاية مثل بافاريا، في حين تعفيهم من هذا الأمر في ولاية أخرى مثل بادن فورتمبرغ المجاورة".

"إشارة المرور"
واقترح نيسن تطبيق ما سماه "نظام إشارة المرور" لتقييم وضع كورونا، بحيث يضيء باللون الأخضر في حال قلّ معدل الإصابات اليومي عن 500 وعدد مرضى فيروس كوفيد-19 في أقسام الرعاية المركزة عن 1000، مع عدم ورود أي إشارات مثيرة للقلق من تحليل مياه الصرف الصحي.

وتابع نيسن أنه يتعين ارتداء الكمامات في القاعات الداخلية في حال زادت الإصابات عن الأرقام المذكورة. وقال "في حال ارتفاع معدل الإصابات اليومية إلى 1000، وأصبح عدد المرضى في الرعاية المركزة أكثر من 5000، ينبغي أن يرتفع نظام إشارة المرور إلى اللون الأحمر، وعندئذ لا ينبغي السماح باستثناءات من الارتداء الإجباري للكمامة، كما يجب البت في اتخاذ المزيد من التدابير".

وكانت الحكومة الألمانية طرحت مقترحات للشهور المقبلة، وهي المقترحات التي يجري التشاور بشأنها مع الولايات حاليا.

ومن المنتظر أن يمرر مجلس الوزراء مسودة لخطة الحماية في 24 أغسطس/آب الجاري، وذلك قبل أن يتم عرضها على مجلس الولايات والبرلمان في وقت لاحق."الجزيرة" 
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