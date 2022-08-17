6 علاجات طبيعية للأرق.. هل ستجربونها؟

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إذا كان المرء يبحث على الإنترنت عن علاجات طبيعية لاضطراب النوم، فعادة ما تكون مكملات الميلاتونين هي التوصية الأولى. ولكن إذا كان يرغب في اللجوء إلى علاجات طبيعية ويتشكك في جدوى أو الآثار الجانبية المحتملة للمكملات أو العقاقير الدوائية، فيمكنه عندئذ اتباع واحدة من ست وسائل مساعدة وتقنيات طبيعية للنوم للمساعدة في تخفيف الأرق: إن النوم الجيد ليلاً ضروري لصحة الإنسان. ولكن عندما يعاني من الأرق، ربما يبدو النوم مستحيلًا ويترك المرء للمعاناة من الشعور بالإحباط، خاصة إذا كان قد قام بالفعل بتجربة الحيل الكلاسيكية مثل قراءة كتاب وإطفاء الأضواء الزرقاء قبل ساعة من الدخول إلى السرير. ومن المحتمل، أنه بمجرد حلول الصباح يشعر العقل والجسم بآثار الأرق وقضاء ساعات من الليل في التحديق بسقف الغرفة، وفقا لما ورد في تقرير نشره موقع CNET.إذا كان المرء يبحث على الإنترنت عن علاجات طبيعية لاضطراب النوم، فعادة ما تكون مكملات الميلاتونين هي التوصية الأولى. ولكن إذا كان يرغب في اللجوء إلى علاجات طبيعية ويتشكك في جدوى أو الآثار الجانبية المحتملة للمكملات أو العقاقير الدوائية، فيمكنه عندئذ اتباع واحدة من ست وسائل مساعدة وتقنيات طبيعية للنوم للمساعدة في تخفيف الأرق:



يعد تناول الشاي ممارسة قديمة، بخاصة شاي البابونج وشاي ماغنوليا وهما من بين أنواع الشاي، التي شاع استخدامها كعلاجات طبيعية للقلق والتوتر والأرق. يمكن تناول كوب من أحد أنواع الشاي العشبي قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل، بما يتيح وقتًا للاسترخاء والاستمتاع بالشاي واستخدام الحمام قبل إطفاء الأنوار. لكن ينصح الخبراء بضرورة التأكد من إلقاء نظرة على ملصق المحتويات للتأكد من عدم إضافة الكافيين إلى المكونات.



2. زيت اللافندر على الوسادة

أما إذا لم يكن الشاي هو الطريقة المفضلة للاسترخاء قبل النوم، فإن العطور الزهرية والعشبية يمكن أن تكون طرقا جيدة للمساعدة على النوم. إن بعض الزيوت الأساسية الشائعة للمساعدة على النوم هي اللافندر والبابونج والبرغموت. يحذر الخبراء من تناول الزيوت العطرية على الإطلاق، ولكن يمكن وضع قطرة صغيرة على الوسادة في الليل. يمكن أيضًا نشر الزيوت العطرية في الهواء أو استخدام اللافندر المجفف لصنع الشاي. 1. شاي الأعشابيعد تناول الشاي ممارسة قديمة، بخاصة شاي البابونج وشاي ماغنوليا وهما من بين أنواع الشاي، التي شاع استخدامها كعلاجات طبيعية للقلق والتوتر والأرق. يمكن تناول كوب من أحد أنواع الشاي العشبي قبل النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل، بما يتيح وقتًا للاسترخاء والاستمتاع بالشاي واستخدام الحمام قبل إطفاء الأنوار. لكن ينصح الخبراء بضرورة التأكد من إلقاء نظرة على ملصق المحتويات للتأكد من عدم إضافة الكافيين إلى المكونات.2. زيت اللافندر على الوسادةأما إذا لم يكن الشاي هو الطريقة المفضلة للاسترخاء قبل النوم، فإن العطور الزهرية والعشبية يمكن أن تكون طرقا جيدة للمساعدة على النوم. إن بعض الزيوت الأساسية الشائعة للمساعدة على النوم هي اللافندر والبابونج والبرغموت. يحذر الخبراء من تناول الزيوت العطرية على الإطلاق، ولكن يمكن وضع قطرة صغيرة على الوسادة في الليل. يمكن أيضًا نشر الزيوت العطرية في الهواء أو استخدام اللافندر المجفف لصنع الشاي.



يُشتق زيت CBD أو الكانابيديول من نباتات القنب. يعتبر CBD علاجًا آمنًا وفعالًا للأرق، وهو لا يحتوي على مادة THC تقريبًا، وهي المادة الموجودة في الماريغوانا التي تغير الحالة العقلية للفرد. تشير العديد من الدراسات إلى أن زيت CDB فعال جدًا في تعزيز النوم وتقليل القلق. يمكن الحصول على مادة CDB بأشكال عديدة، مثل الزيوت والكريمات.



4. عصير الكرز اللاذع

يمكن أن يزيد عصير الكرز الحامض من إنتاج الميلاتونين لدى من يقومون بتناوله قبل النوم. أفادت نتائج دراسة أن شرب عصير الكرز قبل النوم يكافح الأرق ويساعد على الفوز بوقت أطول في السرير وجودة نوم أفضل. 3. زيوت CBDيُشتق زيت CBD أو الكانابيديول من نباتات القنب. يعتبر CBD علاجًا آمنًا وفعالًا للأرق، وهو لا يحتوي على مادة THC تقريبًا، وهي المادة الموجودة في الماريغوانا التي تغير الحالة العقلية للفرد. تشير العديد من الدراسات إلى أن زيت CDB فعال جدًا في تعزيز النوم وتقليل القلق. يمكن الحصول على مادة CDB بأشكال عديدة، مثل الزيوت والكريمات.4. عصير الكرز اللاذعيمكن أن يزيد عصير الكرز الحامض من إنتاج الميلاتونين لدى من يقومون بتناوله قبل النوم. أفادت نتائج دراسة أن شرب عصير الكرز قبل النوم يكافح الأرق ويساعد على الفوز بوقت أطول في السرير وجودة نوم أفضل.

5. زهرة الآلام المجففة

إن زهرة الآلام هي كرمة سريعة النمو تنتج أزهارًا نابضة بالحياة. تتميز الزهرة بشكلها الجميل بالإضافة إلى مساعدتها على مكافحة الأرق إما عن طريق تناولها المنتج المجفف منها كشاي عشبي أو كدهان باستخدام الزيت المستخرج منها. مع مراعاة عدم استخدام الحوامل لهذا الإجراء.



6. اليوغا والتأمل قبل النوم

من بين الطرق السهلة والبسيطة وغير الشاقة أن يتم ممارسة اليوغا أو التأمل قبل النوم بدلًا من التمارين الرياضية الشاقة قبل النوم. في اليوغا، يمكن التركيز على ممارسة تمرينات التركيز على الأنفاس والتمدد، وفيما يتعلق بممارسة التأمل فإن هناك العديد من تدريبات التأمل التي يمكن استخدامها للقضاء على الأرق والحصول على نوم أفضل بجودة عالية.