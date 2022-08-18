Advertisement

صحة

تعب الدماغ... اليكم بعض العوارض

Lebanon 24
18-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-981828-637964056151802112.jpg
Doc-P-981828-637964056151802112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الطبيبة الروسية أولغا غوفمان، أخصائية طب الأعصاب وطب الأطفال، علامات غير واضحة تشير إلى تعب الدماغ.

وتشير الأخصائية في حديث لموقع Lenta.Ru ، إلى أن ضعف الذاكرة هي من العلامات الأولى التي تشير إلى إرهاق الدماغ، ما يدل على أن الجهاز العصبي بحاجة إلى الراحة.
Advertisement

وتنصح الأخصائية بضرورة إجراء فحص عصبي نفسي بصورة دورية لمعرفة كيف يعمل الدماغ. لأنه بالإضافة إلى ضعف الذاكرة، هناك ضعف التركيز والارتباك ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، لأنهم يعانون دائما من مشكلة إدراك المكان والزمان.

ووفقا لها، تضاف إلى هذه العلامات الاعتماد على الأجهزة الالكترونية والإدمان عليها في العمل والحياة الشخصية. كما أن الناس لا يمكنهم التركيز على عمل ما، ويترددون في تنفيذ المهام والعمل المعرفي الجاد.

وتنصح الأخصائية بعدم تجاهل هذه الأعراض التي تشير إلى اضطراب عمل الجهاز العصبي.

وتقول، "علاوة على الضعف والارهاق والأرق والتهيج الخفيف، يمكن أن تظهر علامات أخرى مثل الصداع وآلام في الظهر وتنمل الأطراف، وقشعريرة في الظهر والأطراف العليا والسفلى".

وتضيف، إذا لم تختف هذه الأعراض خلال فترة طويلة، فيجب مراجعة طبيب أخصائي ليصف العلاج اللازم."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2022-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-08-18
07:57 | 2022-08-18
07:50 | 2022-08-18
07:00 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
02:00 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website