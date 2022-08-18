علامات تشير الى ضعف المناعة... ما هي؟

كتبت شانتال عاصي في الديار:

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تلعب المناعة دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجسم، فهي باختصار قدرة الجسم على التصدي لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والخلايا السرطانية وسمومها، والقضاء عليها ومنعها من إلحاق الأذى بأعضائه وخلاياه.وفي هذا الصدد، كشف الدكتور توم ياديغار، أخصائي أمراض الرئة عن أربع علامات تحذيرية تشير إلى ضعف منظومة المناعة.ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أنه وفقا للأخصائي ياديغار، الشعور بالتعب دائما وتكرر الإصابة بالأمراض وعدم التئام الجروح والإجهاد، هي علامات تشير إلى ضعف منظومة مناعة الجسم. ووفقا للأخصائي، لتحديد ما إذا كانت منظومة المناعة ضعيفة يجب على الشخص الانتباه إلى 4 علامات رئيسية تشير إلى ذلك.- تكرر الإصابة بالأمراض: إذا كان الشخص يمرض دائما ويتعاطى المضادات الحيوية. فإن منظومة مناعة جسمه تضعف. لأن هذه الأدوية تدمر منظومة المناعة. لذلك ينصح بتعزيز منظومة المناعة.- الإجهاد الدائم: يزيد الضغط العصبي من خطر الإصابة بالعدوى المرضية، ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بالأمراض. لذلك فإن فترة استعادة كفاءة منظومة المناعة قد تستغرق أسابيع أو أكثر.- الجروح: يتطلب إصابة الجسم، بجرح، إرسال المزيد من المواد المغذية إلى منطقة الجرح، فإذا كانت منظومة المناعة تعمل بصورة طبيعية، فسوف يلتئم الجرح سريعا. ولكن إذا لم يلتئم الجرح خلال فترة طويلة فيجب مراجعة الطبيب.- التعب: يستغرب الكثيرون عندما يشعرون بالتعب المستمر، فهم ينامون جيدا وليسوا عصبيين ويتبعون نمط حياة صحي. وينصح الدكتور ياديغار الأشخاص الذين يعانون من التعب المستمر، بضرورة إجراء التحاليل اللازمة لتحديد مدى نشاط منظومة المناعة. لأن الجسم في هذه الحالة قد يكون في صراع مع عدوى مرضية، ما تسبب في نضوب احتياطاته، لذلك لم تعد لديه طاقة كافية.تعزيز جهاز المناعةكيف يمكننا تعزيز جهاز المناعة؟ يوصي الأطبّاء بتضمين النظام الغذائي ما يكفي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة من خلال تناول الفواكه والخضروات.- من أفضل الفواكه والخضروات التي توفر هذه العناصر الغذائية التفاح الأحمر والأصفر، والبطاطا، والكرز والعنب، والبطاطا الحلوة، واليقطين، وكذلك المانجو، واليوسفي، والكيوي الأخضر، والبروكلي، والزيتون، وأيضا الليمون الحامض، والكمثرى، والموز، والأناناس، كما تشمل التوت الأزرق، والملفوف، والكرنب، والزبيب، والقرنبيط الأسمر، والتمر، فضلا عن جوز الهند، والمكسرات، ومخلل الملفوف.- الحصول على قسط كاف من النوم: عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لأن النوم هو الوقت الذي يبذل فيه جسمك قصارى جهده لمكافحة الالتهابات والفيروسات. أثناء الراحة، يقوم الجسم بالتعافي والتخلص من السموم، وأولئك الذين ينامون بشكل غير منتظم قد يعانون من اضطرابات صحية تؤدي إلى التهابات مزمنة.- تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتك: يساعد البريبايوتك -وهو عنصر حيوي في عمل جهاز المناعة- على تعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ونجده في العديد من الأطعمة مثل البصل والثوم والموز والهليون.- إدارة التوتر: وفقا لمجموعة كبيرة من الأبحاث، فإن التوتر يرتبط بشكل مباشر بضعف جهاز المناعة.