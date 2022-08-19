31
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي أعراض اضطرابات الدورة الدموية؟
Lebanon 24
19-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور أندريه نوفيتسكي، أخصائي أمراض الدم، أن تنمل الأطراف وضعف الذاكرة، هي علامات تشير إلى مشكلات في الدورة الدموية.
ويشير الأخصائي الروسي في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدورة الدموية، يشتكون من برودة أيديهم وأقدامهم.
Advertisement
ويقول، "يشير هذا بالذات، إلى اضطراب تدفق الدم في الأجزاء البعيدة من الأطراف العليا والسفلى. وقد تحصل في الحالات الشديدة تغيرات في الجلد، يطلق عليها القرح الضمورية، تظهر في منطقة الساق. كما أن البعض يعاني من التهاب الوريد والتهاب الوريد التجلطي (الخثاري).
ويضيف، يمكن أن يحصل اضطراب في الدورة الدموية بسبب عدم كفاءة القلب وتشنج الأوعية. وينصح النساء بمراقبة الدورة الدموية خلال فترة الحمل. لأن حدوث اضطراب في الدورة الدموية، يمكن أن يؤدي إلى تأخر نمو الجنين وتطوره وكذلك إلى انفصال المشيمة.
ويقول، "لتحسين الدورة الدموية، مثلا في الأطراف العليا والسفلى، يجب تدفئتهما. البعض يلجأ إلى هذه الطريقة، ويحاولون تجنب انخفاض الحرارة، لذلك يرتدون الجوارب والقفازات في أحيان كثيرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
02:30 | 2022-08-19
19/08/2022 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
02:38 | 2022-08-19
19/08/2022 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:30 | 2022-08-19
"كوفيد الطويل" يمتد لعامين... وهذا ما يفعله بدماغ المتعافين من المرض!
08:00 | 2022-08-19
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
02:00 | 2022-08-19
على الرغم من فوائده الكثيرة.. لا تفرطوا في تناول الماء!
23:21 | 2022-08-18
علامات تشير الى ضعف المناعة... ما هي؟
23:00 | 2022-08-18
ما علاقة الإفراط في التفكير في تسمّم الدماغ؟
16:00 | 2022-08-18
كورونا والخرف... ما العلاقة بينهما؟
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 17:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 17:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 17:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact