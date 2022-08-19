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صحة

ماذا يعني للصحة تناول التفاح كل يوم؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 14:00
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أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول التفاح يؤثر إيجابيا في الجسم، حيث يحافظ على ابتسامة جميلة ويساعد الدماغ على العمل ويلعب دورا في الوقاية من السرطان.

وأشار الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن للتفاح فوائد كثيرة، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تقاوم الآثار السلبية للشيخوخة. وله تأثير إيجابي شامل في الجسم.
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واضاف: "يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر الضروريات لعمل الدماغ. فمثلا تحتاج الخلايا العصبية إلى عملية طويلة للحصول على الغلوكوز، ولكن التفاح يحتوي على الفركتوز الذي يصل إلى الخلايا العصبية سريعا وخلال فترة زمنية قصيرة. كما أن المركبات الغذائية النباتية الموجودة في التفاح وفواكه أخرى تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما ينشط عمله ويحسن الذاكرة. ونظرا لاحتوائه على مجموعة فيتامين B، فإنه يحسن المزاج أيضا".

وبما أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الضرورية لعمل الأمعاء، فإنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



المصدر: روسيا اليوم
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