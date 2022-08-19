دراسة: نصف الإصابات بالسرطان ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول

Advertisement

أفادت دراسة جديدة، نشرت اليوم الجمعة، في مجلة "ذي لانسيت" أن نصف الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم، ينتج عن التدخين وتعاطي الكحول.وجاء في الدراسة التي أجريت ضمن إطار تقرير "غلوبال بوردن أوف ديزيز" أنه "وفقا لتحليلنا، تُعزى 44,4 في المئة من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم (...) إلى عامل خطر تم قياسه".ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج "غلوبال بوردن أوف ديزيز" البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل غيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.ودعت الدراسة إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، على أن تتواكب الوقاية مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.