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صحة

هذا المشروب الصباحي هو أحد "مفاتيح" طول العمر!

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:00
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أعلنت معالجة غذائية عن نصائح حول بعض الطرق البسيطة والفعالة "لتحسين فرص العيش لفترة أطول"، بما في ذلك تناول مشروب معين في الصباح.

 

وقالت فيكي جودفري، الشريك المؤسس لـ "DNApal"، وهي خدمة تصمم نصائح نمط الحياة بناء على الجينات الخاصة بك إن "شرب الماء أول شيء في الصباح، هو أحد المفاتيح للحفاظ على صحة جسمك وبالتالي زيادة فرص عيش حياة أطول"، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

 

ويُقال إن الماء في المعدة بمجرد الاستيقاظ يزيد من ترطيب الخلايا حيث يتم امتصاصه بشكل أسرع.

 

وأضافت جودفري: "في حين أنه ليس من المستغرب أن الماء هو "مفتاح" لطول العمر، فمن المدهش أن القليل من الناس يشربون ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميا".

 

ووجد استطلاع رأي أجرته العلامة التجارية "Aqua Pura" أن 6 في المائة فقط من البريطانيين يشربون الكمية الموصى بها من الماء يوميا.

 

وتوضح جودفري: "عند الاستيقاظ بعد الصيام طوال الليل، يعد شرب نصف لتر من الماء بدرجة حرارة الغرفة طريقة رائعة لتجديد وترطيب خلايانا".

 

وتابعت: "فائدة أخرى لهذا الروتين هي أنه يساعد على موازنة الجهاز اللمفاوي، وهو جزء حيوي من جهاز المناعة عندما تكون وظيفتك المناعية قوية، يكون هناك مستوى متزايد من الحماية من المرض".

 

وأوصت جودفري بوضع شريحة من الليمون في الماء الصباحي.

(سبوتنيك)

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المصدر: سبوتنيك
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