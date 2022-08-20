لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.. اعتمدوا هذه الطرق

ان ارتفاع الكوليسترول يحدث عندما يكون لديك الكثير منه في الدم. غالبا لا تظهر علامات ارتفاعه، ويظل خطرا خفيا يؤثر على حياة الملايين.

وينقسم الكوليسترول إلى الكوليسترول الجيد الذي يسمى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والكوليسترول السيئ الذي يسمى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والدهون الثلاثية وهي مادة دهنية تشبه الكوليسترول السيئ.

يمكن أن يحدد فحص الدم ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة للغاية. الكوليسترول غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

فيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي للحصول على جسم أكثر صحة، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

تناول نظام غذائي صحي

هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. جنبا إلى جنب مع هذه، قلل من جميع الأطعمة المصنعة، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر.

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في دقيق الشوفان والفاصوليا والتفاح وبراعم بروكسل تقلل من امتصاص الكوليسترول في الدم.

يمكن لبروتين مصل اللبن من منتجات الألبان أن يخفض LDL والكوليسترول الكلي. الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون والجوز وبذور الكتان مفيدة أيضا لصحة أنسجة القلب والأوعية الدموية.

تقليل استهلاك الكحول

حتى تناول الكحول باعتدال يمكن أن يسهم في زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

تقليل الوزن

هذا ضروري إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. زيادة الوزن، وخاصة حول البطن، تزيد من نسبة الدهون الحشوية التي يمكن أن تؤثر على الكبد.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فستكون مستويات الكوليسترول لديك أعلى مما قد يؤثر سلبا على الشرايين والأوعية الدموية.

يمكن فقدان الوزن الزائد من خلال عدم اتباع نظام غذائي قاسي، ولكن الالتزام بنظام غذائي صحي يتكون من وجبات مطبوخة في المنزل من مواد غذائية طبيعية.

تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وممارسة الرياضة بانتظام لإنقاص الوزن بطريقة صحية. تأكد أيضا من شرب الكثير من الماء.

توقف عن التدخين

يزيد التدخين من الضغط على قلبك ومعدل ضربات قلبك، مما يضاعف الآثار الضارة لتراكم الكوليسترول في جدران الشرايين وعلى جدارها.

وجد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين يحسن مستويات الكوليسترول الحميد عن طريق تحسين الدورة الدموية ووظيفة الرئة.

الخبر السار هو أنه بعد مرور عام على الإقلاع عن التدخين، تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف بالنسبة لمعظم المدخنين السابقين.

(سبوتنيك)