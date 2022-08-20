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صحة

ما أسباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 14:00
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كشف الدكتور غينادي شارغوردسكوي، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أسباب التهاب اللثة وكيف يمكن الوقاية منه، وهل تنفع النصائح المنشورة في الانترنت؟

ويشير الأخصائي الروسي في برنامج تلفزيوني، إلى أن السبب الأول لالتهاب اللثة هو سوء النظافة وتنظيف الأسنان بصورة خاصة. ولكن هناك أسبابا أخرى، أكثر خطورة لأمراض تجويف الفم: تنكس دواعم السن، التهاب اللثة، سوء إطباق الأسنان، والترسبات الجيرية. لذلك يجب مراجعة طبيب الأسنان على الأقل 1-2 مرة في السنة لتنظيف الأسنان وفحصها.
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ويضيف، من علامات أمراض اللثة، رائحة كريهة من الفم، نزف الدم عند تنظيف الأسنان وعدم ثباتها.
ويشير، إلى أن التهاب اللثة من المشكلات المنتشرة، حتى أنه في شبكة الانترنت نصائح كثيرة لكيفية التحكم بالنزيف والأعراض الأخرى. ولكن ليست جميعها مفيدة وآمنة.

ويضيف، من أجل مكافحة التهابات اللثة، يجب الاعتناء بنظافة الأسنان وتجويف الفم.

ما أسباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟
استخدام جهاز ري الأسنان
ويضيف من بين الطرق المستخدمة والفعالة في تنظيف تجويف الفم هو استخدام "جهاز ري الفم"، الذي بفضله وتحت ضغط تيار الماء يمكن إزالة بقايا الطعام والبكتيريا المرضية من جميع أنحاء تجويف الفم بما فيها المناطق التي يتعذر الوصول إليها. ويؤكد على أن استخدام تيار الماء يجب أن يكون نادرا. ويجب ملء الجهاز مناصفة بماء مغلي ومحلول مطهر له طعم لطيف، ويوجه تيار الماء نحو خط اللثة وبين الفواصل بين الأسنان.

ويضيف، يجب أيضا إيلاء الاهتمام باختيار فرشاة الأسنان، حيث يجب قبل شرائها استشارة الطبيب الذي يحدد نوعها ودرجة قساوتها.
المصدر: روسيا اليوم
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