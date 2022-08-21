أكثر من نصف المصابين بأوميكرون لا يعلمون ذلك! إليكم تفاصيل هذه الدراسة الجديدة

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المصابين بمتغير أوميكرون لكورونا ليسوا على علم بإصابتهم.

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وقال الباحثون أن 56٪ ، من المصابين بمتغير أوميكرون لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".قال الباحثون إن "قلة الوعي بعدوى أوميكرون، إما بسبب الغياب النسبي للأعراض أو عدم إجراء الاختبارات في الوقت المناسب، كان لها على الأرجح دور في الانتقال السريع داخل المجتمعات في مقاطعة لوس أنجلوس".لذا يعد الاختبار المنتظم هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التأكد من الإصابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد ذلك.