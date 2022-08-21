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صحة
هذه هي مخاطر السهر لما بعد منتصف الليل على الدماغ
Lebanon 24
21-08-2022
|
05:00
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كشفت دراسة جديدة أن الدماغ ليس من المفترض أن يكون مستيقظًا بعد منتصف الليل.
وقال الباحثون من معهد ماساتشوستس للأبحاث العامة في الولايات المتحدة الأميركية إن السهر لوقت متأخر يؤدي فقط إلى سلوك أكثر اندفاعًا وقرارات عالية المخاطر، مثل الإفراط في الأكل أو النشاط الإجرامي.
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ويرى الباحثون أن البقاء مستيقظًا أثناء الليل (منتصف الليل بالنسبة لمعظم الناس) يسبب تغيرات فيزيولوجية عصبية في الدماغ هذا يجعل الناس ينظرون إلى العالم بشكل سلبي أكثر مما ينظرون إليه أثناء النهار.
وقالت كبيرة المؤلفين الدكتورة إليزابيث كليرمان، الباحثة في قسم طب الأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام ، في بيان إعلامي "يمكن أن يكون للنتائج تداعيات مهمة على عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يتعين عليهم البقاء مستيقظين في منتصف الليل - بما في ذلك ضباط الشرطة والطيارين والعاملين في مجال الرعاية الصحية."
وأضاف مؤلفو الدراسة، التي نُشرت فى مجلة Frontiers in Network Psychology ، أن فهم كيفية تغير الدماغ بعد منتصف الليل يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات جديدة لمكافحة الجريمة، والحد من تعاطي المخدرات، ومنع حالات الانتحار.
(اليوم السابع)
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