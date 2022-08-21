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صحة

3 أعراض مبكرة للخرف.. ما هي؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 08:00
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يعاني ملايين الأشخاص من الخرف، لكن التشخيص المبكر يمكن أن يكون له تأثير كبير على نوعية الحياة.
 
لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، ولكن هناك أدوية يمكن أن تمنع الأعراض من التفاقم لفترة من الوقت، وفى السطور المقبلة سنوضح خمسة أعراض مبكرة للخرف يجب معرفتها، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".
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ضعف في الذاكرة
تعتبر مشكلات الذاكرة التي أصبحت شائعة لدرجة أنها تتعارض مع الحياة اليومية (على سبيل المثال، صعوبة تذكر الأسماء أو الكلمات، وصعوبة القراءة) من العلامات المبكرة الشائعة للخرف، بالنسبة للكثيرين، تجلب هذه المرحلة تغييرات ملحوظة، وسيصبح من الصعب إلقاء اللوم على العمر، من الشائع أن يتم تشخيصها في هذه المرحلة، لأن هذا يحدث عندما يصبح روتين الشخص اليومي أكثر اضطرابًا.
تغييرات الشخصية
يحذر الأطباء من أن التغيرات غير المبررة في الشخصية يمكن أن تكون علامة على الخرف، قالت نينا سيلفربيرغ ، مديرة برنامج مراكز مرض الزهايمر في المعهد الوطني للشيخوخة الأميركية: "يعتقد معظم الناس أن مرض الزهايمر هو اضطراب في الذاكرة بشكل أساسي ، لكننا نعلم من سنوات من البحث أنه يمكن أن يبدأ أيضًا كمسألة سلوكية" .
فقدان الاهتمام بالهوايات
قد يكون فقدان الاهتمام بالهوايات والأنشطة التي أحببتها سابقًا علامة على الخرف، ليس لأن الناس لم يعودوا يستمتعون بها، ولكن لأنهم "لم يعودوا قادرين على معرفة كيفية القيام بذلك" ، كما قالت الدكتورة ماري جانجولي ، أستاذة الطب النفسي، علم الأعصاب وعلم الأوبئة في جامعة بيتسبرج.
صعوبة في التواصل
قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في متابعة المحادثات ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب والعزلة، تقول جمعية الزهايمر: "غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بالخرف صعوبات في التواصل - على سبيل المثال، مشاكل في العثور على الكلمة الصحيحة أو متابعة محادثة"، تشمل العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التواصل الألم والحالات الأخرى والآثار الجانبية للأدوية والضعف الحسي."
ارتباك
ربما يكون الارتباك هو أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا للخرف ، ولا ينبغي أبدًا اعتباره جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، في هذه المرحلة، غالبًا ما ينطوي تلف الدماغ على جوانب أخرى من الإدراك خارج الذاكرة ، بما في ذلك بعض الصعوبة في اللغة والتنظيم والحسابات، يمكن أن تجعل هذه المشاكل من الصعب على من تحب أداء المهام اليومية، وبسبب الضرر الذي لحق بخلايا الدماغ ، قد يعاني الشخص العزيز عليك أيضًا من تغيرات أخرى في الشخصية، مثل الشعور بالريبة تجاه الآخرين، أو قلة الاهتمام بالأشياء، أو الشعور بالاكتئاب، غالبًا ما يمكن تحسين هذه الأنواع من الأعراض باستخدام الأدوية.
 
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