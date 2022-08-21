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صحة

لتجنب ضغط الأذنين المزعج على الطائرة.. إليك هذه الحلول

Lebanon 24
21-08-2022 | 16:00
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يولد الشعور بانسداد الأذنين أثناء رحلات الطيران وتحديداً وقت الإقلاع والهبوط، شعوراً سيئاً للكثيرين.

فضغط الأذن، يسبب انزعاجاً مؤقتاً بأذنيك أثناء رحلة جوية، نتيجة التغير السريع بالارتفاع الجوي، ما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة.
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وتؤدي هذه الحالة إلى انسداد وطنين في الأذنين، وانزعاج أو ألم عميق داخلهما، والدوار.

كيف تتخلص منها كي لا تعكر صفو رحلتك؟
في هذا السياق ذكرت وزارة الصحة السعودية على حسابها الرسمي في تويتر طرقا للوقاية من هذا الأمر، هي التالية:

- التثاؤب المتكرر

- المضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط

- تجنب النوم أثناء الإقلاع والهبوط
- عدم السفر بالطائرة إذا كنت مصاباً بالتهاب الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف

- استخدام سدادات الأذن لموازنة الضغط ببطء

- استخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ30 دقيقة على الأقل
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