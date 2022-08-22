أفضل 5 طرق للتدرب على الاسترخاء

أورد الأخصائي النفسي البريطاني ريتشارد تمبلر في حديث مع موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من الخطوات التي تساعد على الاسترخاء.

ينصح ريتشارد بتفادي القلق من المستقبل، والتركيز على الحاضر، وممارسة اليوغا والتأمل والنشاطات التي تمنح شعوراً بالاسترخاء والمتعة.

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حسب ريتشارد، فإن تبديلاً بسيطاً في التفكير يمكن أن يُقلص التوتر، على سبيل المثال، عند موعد مهم، يوجد خياران، إما التأخر والتوتر، أو التأخر وتجنب التوتر. يمكن التأخر والبعد عن التوتر، فهو أفضل ويُشعر بالراحة والاسترخاء.

وفقاً لريتشارد، فإن التنفس يحسن الحالة العقلية والجسدية، لذا يمكن أن تجربة تقنيات التنفس لتقليل التوتر عند الشعور بالتوتر والإجهاد، لأنها تساعد على الاسترخاء بسرعة.

ينصح الخبير بالتدرب على العثور على المفردات الصحيحة لتخفيف التوتر بدل تأجيجه.