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صحة

هل فعلاً تمنح القهوة الطاقة للجسم؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 02:00
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يعتاد الكثير من الناس على شرب القهوة في الصباح الباكر أو عند الشعور بالتعب والإرهاق لإعطائه دفعة من الطاقة والنشاط واليقظة، ولكن هل تمنح القهوة الطاقة للجسم حقاً؟.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.
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وقال الدكتور سيرجي أوبلوجكا، خبير التغذية الروسي، إن القهوة ليست مصدرا للطاقة كما يعتقد الكثيرون، ولكن الكافيين لا يعطي أي شيء جديد للجسم، سوى أنه ينشط ما كان موجودا بالفعل.

وأوضح في حوار لراديو "سبوتنيك"، أن الكثير من الناس يتناولون القهوة كمصدر للطاقة أي إذا تعب الشخص وضعفت قواه، عليه شرب القهوة للحصول على الطاقة اللازمة، ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا. لأن الكافيين يحفز فقط احتراق احتياطيات الطاقة الداخلية، أي أنه يسرع عمل الخلايا، لإنتاج الطاقة من الاحتياطيات المتاحة، وكيميائيا، يحفز عملية التمثيل الغذائي، وليس مصدرا للطاقة".

الكثيرون لا يفهمون كيف تعمل القهوة لذلك يستخدمونها بصورة خاطئة، فعندما يشعر الشخص بإرهاق شديد، وعمليا لم يتبق لديه مصادر داخلية للطاقة، يستمر في تحفيز نفسه بالكافيين غير أنه في هذه الحالة، قد يكون تأثيره عكس ذلك، حيث بدلاً من منحك الطاقة، يجعلك تصاب بالتهيج وفقدان حاد في التركيز.

وهذا ما يحدث عادة مع سائقي السيارات، حيث يعتقدون أنهم سيحصلون على الطاقة بمساعدة الكافيين، و لكن بعد شرب القهوة ينامون على الفور تقريبا.

إذا كان الشخص يشعر بالتعب والإرهاق، يجب عليه النوم وليس شرب القهوة بكميات كبيرة.
 
(اليوم السابع)

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