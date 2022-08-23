خطوات للوقاية من أمراض القلب!

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مرض القلب التاجي أو الشريان التاجي، هي حالة ينخفض فيها تدفق الدم إلى عضلات القلب عبر الشرايين التاجية، ويحدث هذا لأن الكوليسترول والمواد غير الصحية الأخرى تتعثر في جدران الشرايين ما يقلل من كمية تدفق الدم.وفقًا لموقع "onlymyhealth" تعتبر مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي مرتفعة بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر والملح أو لديهم مستويات عالية من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو لديهم ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الوقاية من مرض الشريان التاجي.يلعب وزن الجسم دورًا رئيسيًا في حياتك وصحة القلب، تضيف زيادة الوزن ضغطًا إضافيًا على قلبك وأوعيتك الدموية، أيضًا ، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، لذلك .عندما يكون ضغط الدم طبيعيًا والذي من المحتمل أن يكون 120 فوق 80، فإنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشرايين مما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.سبب آخر لمرض الشريان التاجي هو الكحول الذي يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم، وتزيد زيادة ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.إن الشعور بالتوتر لبعض الوقت أمر طبيعي ، ولكن عندما تكون متوترًا طوال الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدم، عندما يرتفع ضغط الدم، فإنه يميل إلى إتلاف الشرايين التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية.