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صحة
الافراط في تناول التفاح... هل يشكل خطرا على صحتنا؟
Lebanon 24
23-08-2022
|
14:00
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أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الرأي السائد بأن التفاح صحي ويمكن تناوله بأي كمية غير صحيح، وحذرت من عواقب الإفراط بذلك.
وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الإفراط بتناول التفاح، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
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وتقول، "هناك عبارة شائعة: الفواكه والخضروات مفيدة ويمكن للشخص تناول الكمية التي يريدها. ولكن هذه العبارة أصبحت موضع انتقاد. لأنه فعلا يمكن تناول الخضروات بكميات كبيرة. ولكن تناول الفواكه بكميات كبيرة، وخاصة التفاح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة القديمة، أو حتى الإصابة بأمراض مزمنة جديدة. والمقصود هنا بالدرجة الأولى عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بأيض الكربوهيدرات".
وتنصح الخبيرة بعدم تناول أكثر من ثلاث تفاحات في اليوم.
وتقول، "هناك توصيات تتعلق باستهلاك الفاكهة، مفادها أن الشخص العادي يمكنه تناول 300 غرام من الفاكهة في اليوم ، سواء كان هذا تفاحا أوبرقوقا أو كمثرى. أي أن هذا هو الحد الأقصى لكمية الفاكهة التي يمكن تناولها في اليوم. وهذا يعني يمكن تناول 2-3 تفاحات في اليوم، ولكن من الأفضل تناول تفاحة واحدة فقط".
وتضيف، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري عدم تناول التفاح نهائيا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز. "نوفوستي"
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