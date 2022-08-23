Advertisement

صحة

الافراط في تناول التفاح... هل يشكل خطرا على صحتنا؟

Lebanon 24
23-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-983328-637968377858973885.jpg
Doc-P-983328-637968377858973885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الرأي السائد بأن التفاح صحي ويمكن تناوله بأي كمية غير صحيح، وحذرت من عواقب الإفراط بذلك.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الإفراط بتناول التفاح، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم.
Advertisement

وتقول، "هناك عبارة شائعة: الفواكه والخضروات مفيدة ويمكن للشخص تناول الكمية التي يريدها. ولكن هذه العبارة أصبحت موضع انتقاد. لأنه فعلا يمكن تناول الخضروات بكميات كبيرة. ولكن تناول الفواكه بكميات كبيرة، وخاصة التفاح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة القديمة، أو حتى الإصابة بأمراض مزمنة جديدة. والمقصود هنا بالدرجة الأولى عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بأيض الكربوهيدرات".

وتنصح الخبيرة بعدم تناول أكثر من ثلاث تفاحات في اليوم.

وتقول، "هناك توصيات تتعلق باستهلاك الفاكهة، مفادها أن الشخص العادي يمكنه تناول 300 غرام من الفاكهة في اليوم ، سواء كان هذا تفاحا أوبرقوقا أو كمثرى. أي أن هذا هو الحد الأقصى لكمية الفاكهة التي يمكن تناولها في اليوم. وهذا يعني يمكن تناول 2-3 تفاحات في اليوم، ولكن من الأفضل تناول تفاحة واحدة فقط".

وتضيف، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري عدم تناول التفاح نهائيا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز. "نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-08-23
12:00 | 2022-08-23
10:00 | 2022-08-23
08:00 | 2022-08-23
07:00 | 2022-08-23
05:00 | 2022-08-23
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website