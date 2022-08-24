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صحة

قلة ساعات النوم الجيد تعزز تناولك للطعام غير الصحي!

Lebanon 24
24-08-2022 | 05:00
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يعاني مئات الملايين حول العالم من مشكلة النوم غير الكافي ومنخفض الجودة. وتعد قلة عدد ساعات النوم الجيد أكثر من مجرد إزعاج، إذ تُظهر نتائج الأبحاث بشكل متزايد أن النوم الجيد يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العقول والأجسام، بحسب ما نشره موقع Psychology Today.
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تؤدي قلة ساعات النوم الجيد إلى مجموعة واسعة من العواقب من سوء التركيز إلى الحالة المزاجية السيئة، ويمكن أن تؤدي إلى تغييرات في أجزاء من الدماغ بما يعزز الخيارات الغذائية السيئة.

عواقب وخيمة
ولهذا السبب يوصي الخبراء بضرورة الحصول على نوم جيد بشكل كافي كل ليلة، وينصحون بخطوات بسيطة من بينها الالتزام بجدول نوم ثابت وإبقاء غرف النوم مظلمة وباردة مع اتباع روتين الاسترخاء قبل النوم الذي يقلل من التعرض للضوء الاصطناعي.
من بين العواقب الوخيمة، التي تتسبب فيها مشكلات النوم، أن أحد المسارات غير المعروفة مسبقًا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان من خلال خياراته الغذائية. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية، التي تربط بين قلة النوم والخيارات الغذائية:

تفضيل الأطعمة غير الصحية
في دراسة أجريت عام 2020، اختبر الباحثون ما إذا كان هناك رابط بين قلة النوم وتفضيل الناس للأطعمة السكرية. بعد الحصول على نوم جيد أو الحرمان من النوم، طُلب من المشاركين تذوق خمس عينات منفصلة بدرجات متفاوتة من كميات السكر المضاف إليها.
 
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