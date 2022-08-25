Advertisement

صحة

مخاطر لا تخطر على بال لقلة النوم.. إليك آخر الدراسات

Lebanon 24
25-08-2022 | 00:25
A-
A+
Doc-P-984026-637970092790603547.jpg
Doc-P-984026-637970092790603547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تغيب أهمية النوم عن بال أحد، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة تشرح أكثر عن مخاطر عدم حصول الجسم على قسط كافٍ.
فقد توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أن فقدان ساعة واحدة من الراحة يقلل من "الرغبة الفطرية لدى البشر في مساعدة بعضهم البعض".
Advertisement

وكشف البحث أيضاً أن انخفاض الرغبة بمساعدة الآخرين قد يصل إلى 78% عند التعب.

ووفق المعلومات، فإن الليالي التي تمرّ بلا نوم جيد تجعل الإنسان أكثر أنانية.

كما وجدت الدراسة التي أجراها باحثون في الولايات المتحدة، أن فقدان ساعة واحدة فقط من الراحة يمكن أن يقتل رغبة الناس في مساعدة الآخرين، حتى الأقارب والأصدقاء المقربين.

ليال سيئة
وقد لاحظ الفريق أن ليلة سيئة بدت وكأنها تجمّد النشاط في جزء الدماغ مسؤول عن تشجيع السلوك الاجتماعي.

بدوره، قال البروفيسور ماثيو ووكر، المشارك بتأليف الدراسة في جامعة كاليفورنيا، إن النتائج أكدت أن قلة النوم تعمل كمحفز للسلوك الاجتماعي، مما يقلل من الرغبة الفطرية لدى البشر في مساعدة بعضهم البعض، وقد يصبح الإنسان في هذه الحالة أقل اجتماعية وأكثر أنانية.
كذلك شرح الفريق أن نقص النوم المزمن يمكن أن يضر بالروابط الاجتماعية وبغرائز الإيثار التي تشكل المجتمع.

وفي إحدى التجارب التي شارك فيها 24 مشاركا، قارن الباحثون الإجابات من نفس الشخص بعد ليلة مريحة وبعد 24 ساعة من عدم النوم، فكشفت النتائج عن انخفاض بنسبة 78% في الرغبة بمساعدة الآخرين عند التعب.

سلوك اجتماعي مضاد
ثم أجرى الفريق مسحا دماغيا لهؤلاء المشاركين ووجدوا أن ليلة قصيرة كانت مرتبطة بانخفاض النشاط في شبكة الدماغ الإدراكي الاجتماعي، وهي منطقة تشارك في السلوك الاجتماعي.
فأفاد الباحثون بأن المشاركين كانوا مترددين في مساعدة الأصدقاء والعائلة مثل الغرباء، بما يعني أن قلة النوم أعاقت الدافع لمساعدة الآخرين بغض النظر عما إذا طُلب منهم مساعدة الغرباء أو الأقارب المقربين، وهذا يعني أن قلة النوم تؤدي إلى سلوك اجتماعي مضاد للمساعدة له تأثير واسع وعشوائي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-08-25
16:00 | 2022-08-24
14:00 | 2022-08-24
12:00 | 2022-08-24
10:00 | 2022-08-24
09:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website