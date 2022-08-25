العنب الداكن أم الفاتح.. أيهما أكثر فائدة؟

لا شك أن للعنب فوائد عديدة ومتنوعة، منها خفض الكوليسترول وضغط الدم، والحفاظ على صحة الدماغ وغيرها.



لكن أي نوع أكثر فائدة؟ العنب الداكن أم الفاتح؟



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مضادات الأكسدة والفلافونويد

وأشارت في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إلى أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تحمي الجسم من العواقب السلبية الناجمة عن سوء التغذية.



فيما أوضحت أن تناول العنب لا يساعد على علاج مختلف الأمراض المزمنة، بيد أنه قادر على دعم الحالة الصحية للجسم، لافتة إلى أن أنواع العنب الداكنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إطالة شبابية الجسم وتبطء عمليات الالتهاب. في هذا السياق كشفت خبيرة التغذية الروسية، نوريا ديانوفا، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.مضادات الأكسدة والفلافونويدوأشارت في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إلى أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تحمي الجسم من العواقب السلبية الناجمة عن سوء التغذية.فيما أوضحت أن تناول العنب لا يساعد على علاج مختلف الأمراض المزمنة، بيد أنه قادر على دعم الحالة الصحية للجسم، لافتة إلى أن أنواع العنب الداكنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إطالة شبابية الجسم وتبطء عمليات الالتهاب.