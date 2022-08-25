31
o
بيروت
34
o
طرابلس
23
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
32
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
العنب الداكن أم الفاتح.. أيهما أكثر فائدة؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا شك أن للعنب فوائد عديدة ومتنوعة، منها خفض الكوليسترول وضغط الدم، والحفاظ على صحة الدماغ وغيرها.
لكن أي نوع أكثر فائدة؟ العنب الداكن أم الفاتح؟
في هذا السياق كشفت خبيرة التغذية الروسية، نوريا ديانوفا، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.
Advertisement
مضادات الأكسدة والفلافونويد
وأشارت في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إلى أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد، التي تحمي الجسم من العواقب السلبية الناجمة عن سوء التغذية.
فيما أوضحت أن تناول العنب لا يساعد على علاج مختلف الأمراض المزمنة، بيد أنه قادر على دعم الحالة الصحية للجسم، لافتة إلى أن أنواع العنب الداكنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على إطالة شبابية الجسم وتبطء عمليات الالتهاب.
تناوله مع بذوره
كذلك أضافت أنه "بفضل احتواء العنب على مادة البوليفينول، يخفض مستوى الكوليسترول ويقل خطر تراكم لويحات الكوليسترول. لذلك يمكن اعتبار العنب وسيلة جيدة للوقاية من تصلب الشرايين".
وأردفت ديانوفا أنه في بعض الأحيان يمكن تناول العنب مع بذوره، حيث بعد مضغها جيداً يحصل الجسم على مواد مغذية مفيدة أكثر، لكنها شددت على أن من يعاني من مرض السكري ومرض الكبد الدهني تجنب تناول العنب.
في حين ختمت قائلة إن "المشكلة تكمن في أن العنب يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 100 غرام في المرة الواحدة. ويفضل تناول العنب كوجبة خفيفة. كما يمكن تناوله مع المكسرات أو جبن القريش، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة حادة".
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" قالت "نعم" وتزوّجت! (صور)
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" قالت "نعم" وتزوّجت! (صور)
06:21 | 2022-08-24
24/08/2022 06:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-24
24/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-24
24/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:33 | 2022-08-24
24/08/2022 10:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
هل تخطى الدولار الـ 34 ألف؟ إليكم تسعيرته الصباحية
01:31 | 2022-08-25
25/08/2022 01:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
00:25 | 2022-08-25
مخاطر لا تخطر على بال لقلة النوم.. إليك آخر الدراسات
16:00 | 2022-08-24
بسبب قلة النوم... دراسة طبية تنبه من خطر يهدد الأطفال
14:00 | 2022-08-24
مرض التوحد... هكذا يمكن اكتشاف اصابة الأطفال به
12:00 | 2022-08-24
القهوة... هل هي مصدر أكيد للطاقة؟
10:00 | 2022-08-24
حاسة الشم... كيف يمكن استعادتها بعد الاصابة بـ"كورونا"؟
09:00 | 2022-08-24
"كورونا" يتطوّر والمصاب يُصبح مريضاً بشكل أسرع... ماذا كشفت آخر الدراسات عن الفيروس؟
فيديو
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
25/08/2022 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
25/08/2022 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يعلّم نجم تركي شهير الدبكة على المسرح (فيديو)
08:00 | 2022-08-22
25/08/2022 11:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact