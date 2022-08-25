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صحة
بعد قراءة هذا الخبر ستفكرون مرّتين قبل إجراء وشمٍ ما!
Lebanon 24
25-08-2022
|
11:00
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وجدت دراسة طبية حديثة أضراراً عدّة في حبر الوشوم، وحذّرت من إمكانية تسببه بالسرطان لاحتوائه على مواد كيميائية سامة.
ووجد علماء في جامعة ولاية نيويورك، أن نصف عينات أحبار الوشوم التي فحصوها وعددها 56 عينة، احتوت على مركبات "آزو"، والتي تتحلل تحت الضوء فوق البنفسجي - المنبعث في ضوء الشمس - إلى مواد كيميائية مسببة للسرطان.
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وأشار العلماء إلى أن العديد من الأحبار احتوت على جسيمات يقل حجمها عن 100 نانومتر، بمقدورها أن تدخل في نواة الخلية وتسبب طفرات سرطانية.
كما قال العلماء إن الشخص الذي يحصل على وشم معرّض لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية بسبب اختراق الجلد، أو الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد، إذا لم يتم تنظيف المعدات المستخدمة في العملية بشكل صحيح.
وأوضح العلماء أن أصباغ الوشم تحتوي مركبات مثل ثاني الآزو وأكسيد التيتانيوم والإيثانول الذي يساعد في ترقيق الدم، ومثل هذه المركبات قد تصبح مسرطنة في حال تعرضت للشمس أو البكتيريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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