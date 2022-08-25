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صحة

لمحبّي الوجبات السريعة.. توقعوا الإصابة بهذه المشاكل

Lebanon 24
25-08-2022 | 14:00
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صحيح أن الوجبات السريعة لذيذة جداً ويعتبرها الكثيرون إدماناً لا مفرّ منه يومياً، وخاصة بالنسبة للمراهين والشباب. إلا أن هذا النوع من المأكولات ينطوي على مشاكل عدّة ستظهر في الصحة مع التقدم بالعمر، ومنها التي عددها موقع "الكونسلتو" الطبي:
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- أمراض القلب: يعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد عن حد معين، حيث يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.
- سكر الدم: تحتوي تلك الوجبات على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المصنعة التي يحولها الجسم إلى سكر، وبالتالي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم يبدأ الجسم في ضخ كمية كبيرة من الأنسولين، وبمرور الوفت يتسبب ذلك في تآكل البنكرياس وتبقى مستويات السكر مرتفع وتزداد فرص الإصابة بالسكري.
- اضطرابات الجهاز الهضمي: وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك وزيادة فرص الإصابة بالبواسير والفتق.
- التقلبات المزاجية: لأن الوجبات السريعة فقيرة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتحسين المزاج، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناولها في سهولة الإصابة بالاكتئاب.
- ضعف الخصوبة: تؤثر أملاح الفثالات التي تحتويها الوجبات السريعة على الخصوبة بشكل واضح، كما يزيد ذلك من ضعف الذاكرة والاضطرابات السلوكية عند الأطفال.
- ضعف الأسنان: وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
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