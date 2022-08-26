كن حذرًا... كيف تؤثر وضعية جسمك على فاعلية بلع حبوب الدواء؟

ربما لم يخطر لك يومًا، أن تلتزم وضعية محددة حين تتناول أقراص الدواء، فتارةً تكون واقفا وتارةً قاعدا وقد تتناولها وأنت في حالة الاستلقاء على سريرك.

لكنّ دراسةً حديثة، نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة جونز هوبكنز، وجدت أن تناول الدواء في وضع الاستلقاء على الجانب الأيمن، يؤدي إلى تأثير أسرع فاعلية، من الأوضاع الأخرى، حسبما نقل موقع "بيلد" الألماني.

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ولكن كيف شرح الباحثون ذلك؟

تأثير حبوب الدواء التي تتناولها، يبدأ مفعوله عندما تنتقل مكوناته الفعالة من المعدة إلى الأمعاء، فعند هبوط هذه الحبوب إلى المعدة تذوب بسرعة، ليتم نقل العنصر النشط بسرعة أكبر إلى الإثني عشر في الجهاز الهضمي، وهنا أراد العلماء أن يحددوا المدة الزمنية التي يستغرقها القرص أو الكبسولة، ليبدأ مفعوله في الحالات المختلفة.