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صحة

إليكم أفضل الأطعمة أثناء الرحلات الجوية

Lebanon 24
27-08-2022 | 08:00
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أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن التغذية الصحيحة تساعد على تحمل الرحلات الجوية.


وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن الرحلات الجوية تؤثر في جسم الإنسان. ولكي نخفف عبء الرحلات الجوية على ارتفاعات عالية، يجب الالتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء السفر.
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وتقول، "لا أنصح أبدا بتناول الطعام حتى الشبع. ويجب أن يكون طعاما بسيطا وخاصة أثناء الرحلات الجوية الطويلة. ومن الأفضل الامتناع عن تناول اللحوم المقلية والبطاطس وسلطات المايونيز والمشروبات الغازية. لأنها يمكن أن تسبب إزعاجات وعدم الراحة، خاصة وأن الجسم في الطائرة يكون في حالة إجهاد".

وتضيف، يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل لتجلط الدم تجنب تناول أي طعام دهني خلال الرحلة الجوية، والاكتفاء بتناول طعام غني بالبروتين مثل البيض مع الخضروات، خاصة أن هذه المواد تجعل الشخص يشعر بالشبع خلال فترة طويلة.

وتشير، كما أن التاثير السلبي للكحول يزداد على متن الطائرة. وأفضل المشروبات في الرحلات الجوية هي عصير الطماطم والماء وشاي الأعشاب.

وتقول، "يخشى الكثيرون ركوب الطائرة، لذلك يشربون الكحول. ولكن هذا ممنوع منعا باتا. ويمكن بدلا من ذلك شرب شاي مهديء. و وقد تكون القهوة مفيدة، بيد أن الكافيين يزيد من خطر لزوجة الدم".

وتضيف، من الأفضل قبل الرحلة الجوية تناول أطعمة خفيفة تعطي شعورا بالشبع، وكذلك بعض أنواع السلطات من دون أي إضافات دهنية. لأنه كلما كان الطعام بسيطا، يكون من السهل على الجسم تحمل عبء الرحلة الجوية.

وتنصح الخبيرة بتوخي الحذر من تناول منتجات الألبان المخمرة والحليب، لأنها قد تسبب عدم الراحة لدى الشخص الذي يبقى في وضعية الجلوس لفترة طويلة. كما أن تناول الفاكهة يمكن أن يؤثر سلبا في عمل الأمعاء.
 
 
(روسيا اليوم)
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