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صحة

ما هي علامات الإصابة بنوبة قلبية؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 16:00
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النوبة القلبية تحدث عندما يتعطل وصول الدم والأوكسجين إلى القلب بسبب انسداد في أحد الشرايين، يمكن أن يكون مفاجئًا بدون أي علامة تحذير أو قد يستغرق بعض الوقت للتراكم بضع ثوانٍ أو دقائق قبل وقوع النوبة القلبية، وفي كلتا الحالتين، كلما أسرعت في تقديم الراحة للمرضى، كان ذلك أفضل.
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وهناك بعض العلامات الرئيسية التي قد تعني أنك على بعد ثوانٍ فقط من نوبة قلبية مميتة وفقًا لموقع "healthline"

فقدان الوعي
عندما تتعطل عملية ضخ القلب، أي عندما تصبح صعبة للغاية وبطيئة بسبب نقص الدم والأكسجين، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة عضلة القلب، قد يتسبب ذلك في تلف النظام إذا كانت ضربات القلب غير منتظم أو بطيئة أو سريعة قد تؤدي هذه الإيقاعات المضطربة إلى فقدان المريض للوعي.

ألم الصدر
ألم الصدر من أهم أعراض النوبة القلبية، فعندما تبدأ نوبة قلبية أو سكتة قلبية، يمكن أن يحدث عدم راحة في الصدر، والتعرق، والغثيان، وصعوبة في التنفس، لذلك، يُنصح بالحذر من ألم الصدر والإبلاغ عنه بمجرد حدوثه.

عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن
يمكن أن يكون الألم أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن أيضًا علامة تحذير مبكر لنوبة قلبية، يمكن أن يشمل ذلك الشعور المستمر بالامتلاء أو الألم، انتبه جيدًا له إذا كان لديك تاريخ من الارتجاع المعدي المريئي أو الارتجاع الحمضي.

أعراض مماثلة كما في السابق
في بعض المرضى، إذا نجوا من نوبة قلبية في الماضي، فإن المعاناة من أعراض مماثلة يمكن أن تشير أيضًا إلى نوبة قلبية أخرى يمكن أن يكون فقدان الوعي أو ألم في الصدر أو عدم راحة في البطن أو ألم الفك، ألم الذراع أو ارتجاع المرئ.
 
(اليوم السابع)
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