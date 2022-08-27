ما علاقة القهوة بالسرطان؟ دراسة جديدة تكشف خطورتها

تشير أبحاث جديدة إلى أن شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن فقط إذا كانت ساخنة للغاية، وحسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني.



Advertisement

وحسب التقرير، هذا يعني من الناحية النظرية أن عشاق الشاي قد يكونوا أيضًا في خطر، لذلك، ينصح الخبراء أنه يجب على محبي القهوة أو الشاي الانتظار حتى تبرد المشروبات قبل احتسائها. يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن السوائل الساخنة تلحق الضرر بأنسجة المريء المعروفة أيضًا باسم أنبوب الطعام.وحسب التقرير، هذا يعني من الناحية النظرية أن عشاق الشاي قد يكونوا أيضًا في خطر، لذلك، ينصح الخبراء أنه يجب على محبي القهوة أو الشاي الانتظار حتى تبرد المشروبات قبل احتسائها.

والقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك أدلة مختلطة على آثارها الصحية، حيث اقترحت بعض الدراسات أن هذا المشروب يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، بينما وجدت دراسات أخرى - بما في ذلك لجنة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية - عكس ذلك.



(اليوم السابع)