السعرات الحرارية... اليكم أفضل الطرق لاحتسابها

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قالت خبيرة التغذية الألمانية أستريد ‫دوناليس إن احتساب السعرات الحرارية يخضع لعدة معايير مهمة مثل احتياج ‫الطاقة اليومي، والعمر، وطبيعة العمل، وممارسة الرياضة، وأسلوب الحياة بشكل ‫عام.‫وأوضحت دوناليس أن احتياج الطاقة اليومي يتكون من عنصرين رئيسيين، ‫أولهما "معدل الأيض الأساسي" (Basal metabolic rate)، أي كمية الطاقة، ‫التي يحتاجها الجسم في حالة السكون، وثانيهما "مستوى النشاط البدني" ‫(Physical activity level)، أي حجم الطاقة اللازم لأداء النشاط البدني ‫الشاق أو ممارسة الرياضة، والذي يضاف إلى معدل الأيض الأساسي.‫مثال؛ امرأة تبلغ من العمر 40 عاما يبلغ طولها 1.70 متر وتزن 65 كيلوغراما ‫لديها معدل أيض أساسي يبلغ نحو 1385 سعرا حراريا في اليوم. إذا كانت ‫تعمل 8 ساعات في المكتب، وتمشي لمدة 20 دقيقة، ومارست رياضة الركض لمدة ‫30 دقيقة، فإن احتياجها إلى الطاقة يرتفع إلى حوالي 2300 سعرة حرارية.‫سعرات حرارية فارغةو‫أشارت دوناليس إلى أهمية الانتباه إلى ما يعرف بالسعرات الحرارية ‫الفارغة، أي الأغذية التي تحتوي على كمية من السعرات الحرارية، ‫ولكن القليل من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن.‫ومن أمثلة الأطعمة المحتوية على سعرات حرارية فارغة المشروبات المحلاة ‫والحلويات مثل الشوكولاتة والكاتو.‫كثافة الطاقة‫بالإضافة إلى كمية السعرات الحرارية في الطعام، من المهم أيضا الانتباه ‫إلى ما يعرف بـ"كثافة الطاقة"، أي عدد السعرات الحرارية الموجودة في غرام ‫واحد من طعام معين.‫ويتم احتساب كثافة الطاقة من خلال قسمة محتوى السعرات الحرارية لكمية ‫معينة من الطعام على وزنه.على سبيل المثال، تحتوي 100 غرام من التفاح ‫على 50 سعرة حرارية. ومن خلال قسمة 50 على 100 تبلغ كثافة الطاقة 0.5.وبشكل عام، أوصت خبيرة التغذية الألمانية بعدم المبالغة في احتساب ‫السعرات الحرارية، التي يحتاج إليها الجسم يوميا؛ حيث يكفي الالتزام ‫بقيم تقريبية، كي لا يفقد المرء متعة تناول الطعام."الجزيرة"