31
o
بيروت
42
o
طرابلس
20
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
من خلال حدقة العين.. طريقة جديدة لتشخيص التوحد
Lebanon 24
28-08-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار بحث جديد إلى سهولة قياس استجابة العين للضوء كطريقة مفيدة محتملة لتشخيص التوحد عند الأطفال الصغار في مرحلة مبكرة. فيما يتم إجراء المزيد من الاختبارات حاليًا على مجموعة كبيرة من الأطفال بعد تطوير جهاز بسيط لفحص استجابات حدقة العين، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Neurological Sciences.
Advertisement
اكتساب الكلام اللفظي
من جهتها، قالت جورجينا لينش، الباحثة الرئيسية في الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن ستيت: "نحن نعلم أنه عندما [يتم التدخل] مبكرًا في سن 18 إلى 24 شهرًا، يكون هناك تأثير طويل المدى على النتائج. ويمكن أن يُحدث التدخل خلال تلك الفترة الحرجة الفارق بين اكتساب الطفل للكلام اللفظي أو البقاء غير لفظي."
مؤشرات حيوية متعددة
هناك الكثير من الباحثين الذين يستكشفون حاليًا طرقًا فعالة لتشخيص اضطراب طيف التوحد ASD لدى الأطفال الصغار. من اختبارات الدم والبول إلى تصوير الدماغ، تم اقتراح الكثير من المؤشرات الحيوية ولكن القليل منها تم استخدمه سريريًا حتى الآن.
ركزت دراسات أخرى على طرق أقل توغلًا لاكتشاف ASD، واتجه العديد من الباحثين إلى العيون بحثًا عن مؤشرات حيوية يمكن قياسها بسهولة والتي تشير إلى مشاكل عصبية. مرة أخرى، لم يصل أي من أجهزة تتبع العين المحتملة هذه إلى الاستخدام السريري حتى الآن، ولكن هناك أملًا كبيرًا بأن يتم تشخيص ASD بسهولة بهذه الطريقة.
منعكس الحدقة الضوئي
يركز البحث الجديد على سلوك في العين يسمى منعكس الحدقة الضوئي، وهو عبارة عن رد فعل بسيط تقوم به حدقة العين استجابة لمستويات الضوء المحيطة.
في الماضي، تم استخدام منعكس الحدقة الخفيف لتقييم إصابات الدماغ الخطيرة. وفي عام 2018، قدم فريق من جامعة واشنطن تطبيقًا للهواتف الذكية مصممًا للكشف عن الارتجاج باستخدام هذا المرقم الحيوي المحدد.
مستوحى من خبرة سريرية
نشأت أبحاث بروفيسور لينش فيما يتعلق باضطراب طيف التوحد من عملها السريري، حيث لاحظت أن الأطفال المصابين بالتوحد يظهر عليهم اتساع حدقة العين بصورة غير طبيعية عند تعرضهم للضوء الساطع، وتساءلت عما إذا كان هذا يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لتحديد حالات الإصابة بطيف التوحد.
الأعصاب القحفية المتجذرة
كما أوضحت لينش أنه يتم "تعديل هذا النظام في الدماغ عن طريق الأعصاب القحفية المتجذرة في جذع الدماغ، وتؤثر الأعصاب القحفية المجاورة على القدرة على اكتساب الكلام واللغة"، شارحة أن "منعكس الحدقة للضوء يختبر سلامة هذا النظام، لذلك بدا من المنطقي تجربة هذا الإجراء البسيط للغاية لتحديد ما إذا كانت هناك اختلافات بين التطور النموذجي والتوحد."
نتائج إيجابية واعدة
فيما أشارت الأبحاث المبكرة، التي أجرتها بروفيسور لينش، إلى أن المنعكس الحدقي للضوء يمكن أن يحدد حالات إصابة بـ ASD، لكن تبرز الدراسة الأخيرة فعالية جهاز مقياس الحدقة أحادي العين المحمول باليد. كانت الدراسة صغيرة، حيث قارنت فقط 36 طفلاً مصابًا بالتوحد، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، بمجموعة مراقبة مؤلفة من 24 طفلاً، ولكن جاءت النتائج إيجابية وواعدة.
جهاز كشف يدوي
وأشارت لينش وزملاؤها إلى أن الخطوة التالية هي اختبار الجهاز على مجموعة كبيرة من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، موضحة أن هذا الاختبار قيد التنفيذ حاليًا، ومن المأمول أن تؤسس النتائج معايير انعكاس الحدقة للضوء لجهاز الكشف اليدوي في المستقبل القريب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
Lebanon 24
صورة مُستفزة من مكان حادثة وفاة جورج الراسي.. شاهدوا ما تمّ فعله هناك!
12:08 | 2022-08-28
28/08/2022 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن البنزين.. هذا ما قد يحصل غداً
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن البنزين.. هذا ما قد يحصل غداً
12:52 | 2022-08-28
28/08/2022 12:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُدمي القلوب.. نادين الراسي تنهار عند سماع صوت شقيقها!
Lebanon 24
فيديو يُدمي القلوب.. نادين الراسي تنهار عند سماع صوت شقيقها!
15:30 | 2022-08-28
28/08/2022 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
Lebanon 24
والدة جورج الراسي تتحدث للمرة الأولى بعد فاجعة خسرانها له.. ما قالته يدمي القلوب (فيديو)
08:55 | 2022-08-28
28/08/2022 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
Lebanon 24
حادثٌ مروّع في جونيه.. سيارات تصطدم ببعضها وفيديو ينقلُ المشهد
11:00 | 2022-08-28
28/08/2022 11:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2022-08-29
زيادة حجم نافذة منزلك تعزز سعادة أفراد الأسرة.. اليكم آخر الدراسات
02:00 | 2022-08-29
دوار السيارة لدى الأطفال.. 4 نصائح لسفر آمن
16:00 | 2022-08-28
للتخلص من ضغوط الحياة اليومية إليك هذه الطريقة الفعالة والمجانية!
14:00 | 2022-08-28
مرض السكري... هكذا يؤثر على العيون
12:00 | 2022-08-28
النوم والسمنة... ما العلاقة بينهما؟
10:00 | 2022-08-28
هل تعاني من ارتفاع معدل "الكوليسترول"؟... اليك هذا الخبر عن تناول اللحمة الحمراء
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
29/08/2022 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
29/08/2022 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
29/08/2022 13:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact