من خلال حدقة العين.. طريقة جديدة لتشخيص التوحد

أشار بحث جديد إلى سهولة قياس استجابة العين للضوء كطريقة مفيدة محتملة لتشخيص التوحد عند الأطفال الصغار في مرحلة مبكرة. فيما يتم إجراء المزيد من الاختبارات حاليًا على مجموعة كبيرة من الأطفال بعد تطوير جهاز بسيط لفحص استجابات حدقة العين، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Neurological Sciences.

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من جهتها، قالت جورجينا لينش، الباحثة الرئيسية في الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن ستيت: "نحن نعلم أنه عندما [يتم التدخل] مبكرًا في سن 18 إلى 24 شهرًا، يكون هناك تأثير طويل المدى على النتائج. ويمكن أن يُحدث التدخل خلال تلك الفترة الحرجة الفارق بين اكتساب الطفل للكلام اللفظي أو البقاء غير لفظي."



مؤشرات حيوية متعددة

هناك الكثير من الباحثين الذين يستكشفون حاليًا طرقًا فعالة لتشخيص اضطراب طيف التوحد ASD لدى الأطفال الصغار. من اختبارات الدم والبول إلى تصوير الدماغ، تم اقتراح الكثير من المؤشرات الحيوية ولكن القليل منها تم استخدمه سريريًا حتى الآن.



ركزت دراسات أخرى على طرق أقل توغلًا لاكتشاف ASD، واتجه العديد من الباحثين إلى العيون بحثًا عن مؤشرات حيوية يمكن قياسها بسهولة والتي تشير إلى مشاكل عصبية. مرة أخرى، لم يصل أي من أجهزة تتبع العين المحتملة هذه إلى الاستخدام السريري حتى الآن، ولكن هناك أملًا كبيرًا بأن يتم تشخيص ASD بسهولة بهذه الطريقة.



منعكس الحدقة الضوئي

يركز البحث الجديد على سلوك في العين يسمى منعكس الحدقة الضوئي، وهو عبارة عن رد فعل بسيط تقوم به حدقة العين استجابة لمستويات الضوء المحيطة.



في الماضي، تم استخدام منعكس الحدقة الخفيف لتقييم إصابات الدماغ الخطيرة. وفي عام 2018، قدم فريق من جامعة واشنطن تطبيقًا للهواتف الذكية مصممًا للكشف عن الارتجاج باستخدام هذا المرقم الحيوي المحدد. اكتساب الكلام اللفظيمن جهتها، قالت جورجينا لينش، الباحثة الرئيسية في الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن ستيت: "نحن نعلم أنه عندما [يتم التدخل] مبكرًا في سن 18 إلى 24 شهرًا، يكون هناك تأثير طويل المدى على النتائج. ويمكن أن يُحدث التدخل خلال تلك الفترة الحرجة الفارق بين اكتساب الطفل للكلام اللفظي أو البقاء غير لفظي."مؤشرات حيوية متعددةهناك الكثير من الباحثين الذين يستكشفون حاليًا طرقًا فعالة لتشخيص اضطراب طيف التوحد ASD لدى الأطفال الصغار. من اختبارات الدم والبول إلى تصوير الدماغ، تم اقتراح الكثير من المؤشرات الحيوية ولكن القليل منها تم استخدمه سريريًا حتى الآن.ركزت دراسات أخرى على طرق أقل توغلًا لاكتشاف ASD، واتجه العديد من الباحثين إلى العيون بحثًا عن مؤشرات حيوية يمكن قياسها بسهولة والتي تشير إلى مشاكل عصبية. مرة أخرى، لم يصل أي من أجهزة تتبع العين المحتملة هذه إلى الاستخدام السريري حتى الآن، ولكن هناك أملًا كبيرًا بأن يتم تشخيص ASD بسهولة بهذه الطريقة.منعكس الحدقة الضوئييركز البحث الجديد على سلوك في العين يسمى منعكس الحدقة الضوئي، وهو عبارة عن رد فعل بسيط تقوم به حدقة العين استجابة لمستويات الضوء المحيطة.في الماضي، تم استخدام منعكس الحدقة الخفيف لتقييم إصابات الدماغ الخطيرة. وفي عام 2018، قدم فريق من جامعة واشنطن تطبيقًا للهواتف الذكية مصممًا للكشف عن الارتجاج باستخدام هذا المرقم الحيوي المحدد.