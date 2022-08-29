29
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
سرطان الغدة الدرقية... اليكم بعض عوارضه
Lebanon 24
29-08-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت االطبيبة الروسية مدينة رجابوفا، من المركز الوطني لبحوث السرطان، أن بحة الصوت وتضخم العقد الليمفاوية هي علامات أولية تشير إلى سرطان الغدة الدرقية.
وتشير الأخصائية، إلى أن خطر تطور سرطان الغدة الدرقية يزداد لدى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تعاني من نقص اليود، والتعرض للإشعاع وتضخم عقد الغدة الدرقية ووجود أورام خبيثة أخرى.
Advertisement
وتضيف، من الصعب جدا تشخيص الإصابة في مراحل مبكرة، ولكن في وقت لاحق تظهر علامات الإصابة على شكل بحة الصوت وصعوبة بلع الطعام وتضخم العقد الليمفاوية ونشوء تضخم أسفل تفاحة آدم.
وتنصح الأخصائية، للوقاية من سرطان الغدة الدرقية باستشارة طبيب أخصائي بين فترة وأخرى وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية وتحليل دم لتحديد مستوى الهرمونات." نوفوستي"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً.. إبن جورج الراسي لوالده: "اشتقتلك قدّ الكون"!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً.. إبن جورج الراسي لوالده: "اشتقتلك قدّ الكون"!
16:00 | 2022-08-28
28/08/2022 04:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق
Lebanon 24
آخر "ابتكارات" اصحاب المولّدات: أمر لا يصدّق
02:15 | 2022-08-29
29/08/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيلي جديد بشأن لبنان.. هذا ما كُشف اليوم عن حقل "كاريش"
Lebanon 24
كلامٌ إسرائيلي جديد بشأن لبنان.. هذا ما كُشف اليوم عن حقل "كاريش"
16:42 | 2022-08-28
28/08/2022 04:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
07:00 | 2022-08-29
29/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-08-29
"الافوكادو"... كيف يؤثر على صحة القلب؟
12:00 | 2022-08-29
الخضار... ما هي الكمية الممكن تناولها يوميا؟
08:00 | 2022-08-29
التدخين يُضعف القلب بشكل كبير.. اليكم آخر الدراسات
07:00 | 2022-08-29
الهاتف المحمول والوزن الزائد... ما العلاقة بينهما؟
05:00 | 2022-08-29
زيادة حجم نافذة منزلك تعزز سعادة أفراد الأسرة.. اليكم آخر الدراسات
02:00 | 2022-08-29
دوار السيارة لدى الأطفال.. 4 نصائح لسفر آمن
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
29/08/2022 22:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
29/08/2022 22:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
29/08/2022 22:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact