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صحة

الخضار... ما هي الكمية الممكن تناولها يوميا؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 12:00
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أعلنت الدكتورة ماريا ديوجيفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الشخص السليم يجب أن يتناول 400-500 غرام من الخضروات الطازجة والمطبوخة يوميا.

وتشير الأخصائية، في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الشخص السليم يجب أن يتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات في اليوم. كما يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع.
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وتقول، "يفترض أن الشخص السليم يجب أن يتناول على الأقل 400 غرام من الخضروات في اليوم، والكمية المثالية هي 500 غرام وأكثر. ومن الأفضل تناولها طازجة، لأن المعالجة الحرارية تدمر بعض المواد المفيدة، مثل فيتامين С".

وتضيف، كلما تنوع طبق الخضار، كان أكثر فائدة للصحة، لذلك يجب ألا ننسى الكوسا والباذنجان ومخلل الملفوف والجزر والبنجر. وكذلك الأسماك ومنتجات الألبان.

وتقول، "الكمية المثالية من الأسماك والمأكولات البحرية للشخص السليم هي مرتين في الأسبوع، على أن تكون إحداها أسماكا دهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون وغيرها. هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، التي تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مصدر للكالسيوم الضروري لصحة العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام.

وتقول، "من الضروري تناول 2-3 حصص من منتجات الألبان في اليوم للحصول على كمية الكالسيوم اللازمة- كوب من الحليب، 125 غرام زبادي و30 غرام من الجبنة توفر كمية الكالسيوم المطلوبة"."Gazeta.Ru"


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