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صحة

الأطباء يحذرون... لا تتناول هذه الأدوية بعد الساعة 6 مساء!

Lebanon 24
30-08-2022 | 02:00
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عندما يتعلق الأمر بالأدوية والمكملات الغذائية، فإن الوقت الذي تتناوله خلال اليوم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بين النوم الجيد ليلاً والأرق لساعات، يمكن لبعض الأدوية أن تسبب الأرق وابتلاعها قبل النوم سيصيبك بالأرق وعدم النوم، ووفقا للدكتور جاكوب هاسكالوفيتشي، كبير المسؤولين الطبيين في منصة "Clearing" الصحية الرقمية وأخصائي الألم سنوضح الأدوية التي يجب تجنبها في الليل ولماذا، بحسب ما ذكره موقع "eatthis".
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1.مراجعة الطبيب قبل تناول الأدوية والمكملات
يمكن لبعض الأدوية والمكملات أن تجعلك تشعر بالنعاس، أو القلق، أو الاستيقاظ، لهذا السبب من المهم مراجعة طبيبك بشأن أفضل وقت في اليوم لتناول هذه الأدوية والمكملات.

2.الستيرويدات
غالبًا ما يتم وصف الكورتيكوستيرويدات لعلاج الالتهاب وإدارة الألم، ويوصي بعض الخبراء بتناول الجرعة اليومية بأكملها في الصباح ، لأن كلا من الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تساعد في التعامل مع الأعراض التي قد تكون أقوى في وقت مبكر من اليوم (مثل الألم بعد ذلك مباشرة، الاستيقاظ) ولأن الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تزيد من الأرق، قد يكون ذلك لأنها تؤثر على طريقة معالجة الجسم للكورتيزول وقد تحفز الجسم كثيرًا عندما يتم تناولها بالقرب من وقت النوم.

3.الجلوكوزامين والكوندرويتين
يأخذ بعض الناس الجلوكوزامين والكوندرويتين معًا لمعالجة آلام والتهاب المفاصل،كل من المكملات مكونة من مكونات الغضروف ، ويمكن أن تساعد في إبطاء تدهور الغضروف في المفاصل، من الآثار الجانبية لهذه المكملات الأرق ، بالإضافة إلى الصداع الذي يمكن أن يجعل النوم صعبًا، إذا كنت تتناول هذه المكملات ، ضع في اعتبارك ضبط منبه لتذكير نفسك بأخذها في الصباح.

4.الفيتامينات
يأخذ الكثير منا فيتامينات متعددة من نوع أو آخر ومع ذلك ، فهي ليست كلها متشابهة، تحتوي بعض الفيتامينات المتعددة على مادة الكافيين أو الشاي الأخضر أو غيرها من المواد التي تهدف إلى زيادة الطاقة واليقظة، ليس من الأفضل تناوله قبل النوم مباشرة، إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ومغذيًا ، فقد لا تحتاج إلى فيتامينات متعددة على الإطلاق ، إذا كنت تتناول فيتامينات متعددة ، تأكد من تناولها في الصباح.

5.أدوية الاكتئاب
غالبًا ما توصف مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) للاكتئاب وأحيانًا للتحكم في الألم (SSRIs) أو إيقاظهم في الليل، وبالنسبة لبعض المرضى ، ترتبط مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية بالنوم المتقطع ، حاول عدم تناول أدويتك في وقت النوم.

  (اليوم السابع)
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