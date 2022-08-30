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صحة
70% من السكتات الدماغية والنوبات القلبية يمكن الوقاية منها.. دراسة توضح
Lebanon 24
30-08-2022
|
05:00
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تعتبر النوبات القلبية والسكتات الدماغية من أكثر الحالات الصحية ترويعًا، في حين أن الحالة الأولى هي عندما يتعطل إمداد القلب بالدم، والأخرى عندما يتوقف إمداد الدماغ بالدم والأكسجين.
لكن مقولة الوقاية خير من العلاج تظل ذات صلة حتى الآن ولحسن الحظ، هناك طريقة لمنع مثل هذه الأزمات بشكل طبيعي، تشير دراسة إلى أن 70% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية يمكن الوقاية منها إذا حصل الناس على ليلة سعيدة ينام، إذا حصل الناس ببساطة على 8 ساعات من النوم كل ليلة دون أن يفشلوا.
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لتوضيح ذلك، تابعت الدراسة 7203 شخصًا أصحاء تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لمدة 10 سنوات وسجلتهم من صفر إلى خمسة من حيث مدة النوم وجودته، حصل معظم الأشخاص على ثلاث إلى أربع درجات بينما أظهر 10% فقط أفضل النتائج.
خلص الخبراء وفقا لموقع " timesnownews " إلى أن النوبة القلبية والسكتة الدماغية كانت المخاطر أقل بنسبة 75% في المجموعة التي تتمتع براحة جيدة، مقابل كل نقطة إضافية، انخفض خطر المرض بنسبة 22%.
كيف النوم مفيد لصحة القلب؟
من خلال هذه الدراسة، وضع الخبراء الأساس الذي يجعل النوم أمرًا ضروريًا لحياة صحية، يقول الخبراء إن النوم الجيد ليلاً يسمح للجسم بذلك راحة، يريح الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم.
قد يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة الالتهاب في جزء الدماغ الذي يتحكم في هرمونات التوتر أو مستويات الكورتيزول، نتيجة لذلك، يمكن أن تخرج مستويات ضغط الدم والالتهابات عن السيطرة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل.
(اليوم السابع)
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