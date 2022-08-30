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صحة

تريدون أن تعيشوا لأكثر من 85 عاماً؟.. قوموا بهذا الشيء!

Lebanon 24
30-08-2022 | 16:00
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دعت دراسة جديدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما إلى المشي مدة 10 دقائق يوميا ليعيشوا لفترة أطول.
ووجد باحثون كوريون جنوبيون أن ساعة واحدة من المشي في الأسبوع مرتبطة بحياة أطول لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عاما أو أكبر، وفق موقع healthy.walla.
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وبغض النظر عن العمر، يوصي خبراء الصحة عموما بأن يقوم جميع البالغين بما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني المعتدل أو 75 دقيقة أسبوعيا من النشاط البدني النشط.
ومع ذلك، يميل وقت الجلوس إلى الزيادة مع تقدم العمر بينما يقل مقدار النشاط البدني.
 
 
(سبوتنيك)
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