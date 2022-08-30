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صحة

هذا المشروب قد يقلل من مخاطر الوفاة.. ما هو؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 23:00
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تزعم دراسة أن تناول الشاي الأسود قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة.
قال باحثون في دراسة منشورة في دورية "Annals of Internal Medicine" إنه عند المقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون الشاي، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كوبين أو أكثر يوميا، تقل لديهم مخاطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 9 و13 بالمئة.
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وأضافوا أن النتيجة ستكون نفسها في حال إذا كان الشاي مضافا إليه الحليب أو السكر، أو تم غليانه تحت درجة حرارة محددة.
 
ووصف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، فرناندو رودريغيز أرتاليخو، الدراسة الجديدة بأنها تمثل "تقدما كبيرا في هذا المجال".
وأوضح أن معظم الدراسات أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا على نطاق واسع، وأن القلة خارج القارة كانت "صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها".
وأضاف أرتاليخو: "تبين الدراسة أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود (الشاي الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في أوروبا) يرتبط بانخفاض طفيف في إجمالي وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 10 سنوات في متوسط العمر، ومعظمهم من البيض والبالغين، وعامة السكان".
 
لكن شدد فرناندو رودريغيز أرتاليخو أن الدراسة لم تثبت بشكل قاطع أن الشاي كان سبب انخفاض معدل وفيات من يشربون الشاي، لأنه لا يمكن استبعاد أن هذا يرجع إلى عوامل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك الشاي.
 
(سبوتنيك) 
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